10:17 23.02.2022 (обновлено: 11:12 23.02.2022)
В ДНР сообщили о гибели трех мирных жителей за сутки из-за агрессии ВСУ
В Народной милиции ДНР сообщили о гибели трех мирных жителей за сутки из-за агрессии ВСУ
Поврежденные в результате обстрела окна в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Трое мирных жителей Донецкой народной республики погибли, четверо военных получили ранения из-за агрессии украинских силовиков за минувшие сутки, сообщила в среду Народная милиция ДНР.
"В результате украинской агрессии погибли трое мирных жителей, четверо военнослужащих Народной милиции получили ранения", - говорится в сообщении Народной милиции.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Варвара Скокшина