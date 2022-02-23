https://ria.ru/20220223/diversiya-1774521785.html
ВСУ устраивают диверсии на линии соприкосновения, заявили в ДНР
ВСУ устраивают диверсии на линии соприкосновения, заявили в ДНР - РИА Новости, 23.02.2022
ВСУ устраивают диверсии на линии соприкосновения, заявили в ДНР
ВСУ не прекращают огневую активность по всей линии соприкосновения, устраивают диверсии и обстреливают жилой сектор, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T12:47
2022-02-23T12:47
2022-02-23T17:19
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. ВСУ не прекращают огневую активность по всей линии соприкосновения, устраивают диверсии и обстреливают жилой сектор, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Подразделения ВС ДНР отражают атаки противника и не допустят нарушения территориальной целостности республики", - также говорится в заявлении. За период эскалации было повреждено 26 жилых домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры, четыре объекта критической инфраструктуры и два транспортных средства.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс
12:47 23.02.2022 (обновлено: 17:19 23.02.2022)
ВСУ устраивают диверсии на линии соприкосновения, заявили в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ устраивают диверсии на линии соприкосновения