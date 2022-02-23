https://ria.ru/20220223/dialog-1774482123.html

Генсек ООН призвал вернуться к диалогу по Украине

Генсек ООН призвал вернуться к диалогу по Украине - РИА Новости, 23.02.2022

Генсек ООН призвал вернуться к диалогу по Украине

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к деэскалации и возврату к диалогу вокруг украинского кризиса. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T02:42

2022-02-23T02:42

2022-02-23T03:00

в мире

украина

признание днр и лнр в россии

оон

антониу гутерриш

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773821573_0:0:2915:1640_1920x0_80_0_0_4ffc586515bb79c33d9028da98d0f674.jpg

ООН, 23 фев — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к деэскалации и возврату к диалогу вокруг украинского кризиса."Наступило время для деэскалации, для возврата к диалогу и переговорам. Думаю, нынешний кризис будет в итоге пагубным для Украины и для РФ", — сказал Гутерриш журналистам.

https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, украина, признание днр и лнр в россии, оон, антониу гутерриш, россия