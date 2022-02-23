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Генсек ООН призвал вернуться к диалогу по Украине
Генсек ООН призвал вернуться к диалогу по Украине - РИА Новости, 23.02.2022
Генсек ООН призвал вернуться к диалогу по Украине
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к деэскалации и возврату к диалогу вокруг украинского кризиса. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T02:42
2022-02-23T02:42
2022-02-23T03:00
в мире
украина
признание днр и лнр в россии
оон
антониу гутерриш
россия
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ООН, 23 фев — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к деэскалации и возврату к диалогу вокруг украинского кризиса."Наступило время для деэскалации, для возврата к диалогу и переговорам. Думаю, нынешний кризис будет в итоге пагубным для Украины и для РФ", — сказал Гутерриш журналистам.
https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, признание днр и лнр в россии, оон, антониу гутерриш, россия
02:42 23.02.2022 (обновлено: 03:00 23.02.2022)
Генсек ООН призвал вернуться к диалогу по Украине
Генсек ООН Гутерриш призвал вернуться к диалогу по Украине