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Генсек ООН призвал вернуться к диалогу по Украине
Генсек ООН призвал вернуться к диалогу по Украине - РИА Новости, 23.02.2022
Генсек ООН призвал вернуться к диалогу по Украине
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к деэскалации и возврату к диалогу вокруг украинского кризиса. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T02:42
2022-02-23T03:00
в мире
украина
признание днр и лнр в россии
оон
антониу гутерриш
россия
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ООН, 23 фев — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к деэскалации и возврату к диалогу вокруг украинского кризиса."Наступило время для деэскалации, для возврата к диалогу и переговорам. Думаю, нынешний кризис будет в итоге пагубным для Украины и для РФ", — сказал Гутерриш журналистам.
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в мире, украина, признание днр и лнр в россии, оон, антониу гутерриш, россия
02:42 23.02.2022 (обновлено: 03:00 23.02.2022)
 
Генсек ООН призвал вернуться к диалогу по Украине

Генсек ООН Гутерриш призвал вернуться к диалогу по Украине

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 фев — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к деэскалации и возврату к диалогу вокруг украинского кризиса.
"Наступило время для деэскалации, для возврата к диалогу и переговорам. Думаю, нынешний кризис будет в итоге пагубным для Украины и для РФ", — сказал Гутерриш журналистам.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики и Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 08:00
Россия не сосредотачивается — Россия возвращается
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииООНАнтониу ГутерришРоссия
 
 
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