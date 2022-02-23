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Более 31 тысячи детей из Донбасса пересекли границу России

Более 31 тысячи детей из Донбасса пересекли границу России - РИА Новости, 23.02.2022

Более 31 тысячи детей из Донбасса пересекли границу России

Более 31 тысячи детей из Донбасса пересекли границу России, сообщила вице-спикер Госдумы, замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Анна Кузнецова. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T09:40

2022-02-23T09:40

2022-02-23T09:56

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

эвакуация жителей днр и лнр в россию

украина

россия

анна кузнецова

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Более 31 тысячи детей из Донбасса пересекли границу России, сообщила вице-спикер Госдумы, замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Анна Кузнецова."Более тысячи из них — сироты", — сказала она. Кузнецова отметила, что есть все данные о том, куда они направляются."Конечно, им особое внимание", — добавила она.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, украина, россия, анна кузнецова