03:20 23.02.2022 (обновлено: 03:21 23.02.2022)
Посол России в Канаде прокомментировал внесение депутатов в черный список
Посол России Степанов назвал смешным внесение Канадой российских депутатов в черный список
Посол России в Канаде Олег Степанов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Посол России в Оттаве Олег Степанов назвал смешным решение канадских властей внести российских депутатов в черный список из-за решения о признании независимости ДНР и ЛНР.
"Объявление канадской стороны о том, что она вносит в черные списки всех российских законодателей, проголосовавших за признание независимости ЛНР и ДНР, то есть весь состав Совета Федерации и Госдумы — это просто смешно, это какая-то новелла в контексте международной политики, реализуемой канадской либеральной демократией", — сказал Степанов РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Опубликовано: Никита Стома