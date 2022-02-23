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Посол России в Канаде прокомментировал внесение депутатов в черный список
Посол России в Канаде прокомментировал внесение депутатов в черный список - РИА Новости, 23.02.2022
Посол России в Канаде прокомментировал внесение депутатов в черный список
Посол России в Оттаве Олег Степанов назвал смешным решение канадских властей внести российских депутатов в черный список из-за решения о признании независимости РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T03:20
2022-02-23T03:21
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
канада
вашингтон
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Посол России в Оттаве Олег Степанов назвал смешным решение канадских властей внести российских депутатов в черный список из-за решения о признании независимости ДНР и ЛНР.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774477163.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
канада
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, канада, вашингтон, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
03:20 23.02.2022 (обновлено: 03:21 23.02.2022)
 
Посол России в Канаде прокомментировал внесение депутатов в черный список

Посол России Степанов назвал смешным внесение Канадой российских депутатов в черный список

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол России в Канаде Олег Степанов
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол России в Канаде Олег Степанов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Посол России в Оттаве Олег Степанов назвал смешным решение канадских властей внести российских депутатов в черный список из-за решения о признании независимости ДНР и ЛНР.

"Объявление канадской стороны о том, что она вносит в черные списки всех российских законодателей, проголосовавших за признание независимости ЛНР и ДНР, то есть весь состав Совета Федерации и Госдумы — это просто смешно, это какая-то новелла в контексте международной политики, реализуемой канадской либеральной демократией", — сказал Степанов РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
01:30
Премьер Канады объявил о введении санкций против России
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаКанадаВашингтонСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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