https://ria.ru/20220223/deputaty-1774484226.html

Посол России в Канаде прокомментировал внесение депутатов в черный список

Посол России в Канаде прокомментировал внесение депутатов в черный список - РИА Новости, 23.02.2022

Посол России в Канаде прокомментировал внесение депутатов в черный список

Посол России в Оттаве Олег Степанов назвал смешным решение канадских властей внести российских депутатов в черный список из-за решения о признании независимости РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T03:20

2022-02-23T03:20

2022-02-23T03:21

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

канада

вашингтон

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Посол России в Оттаве Олег Степанов назвал смешным решение канадских властей внести российских депутатов в черный список из-за решения о признании независимости ДНР и ЛНР.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774477163.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

канада

вашингтон

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, канада, вашингтон, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии