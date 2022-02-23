https://ria.ru/20220223/ddos-ataka-1774505854.html

Специалисты ВЭБ нейтрализовали DDOS-атаку на сайт

Специалисты ВЭБ нейтрализовали DDOS-атаку на сайт - РИА Новости, 23.02.2022

Специалисты ВЭБ нейтрализовали DDOS-атаку на сайт

ВЭБ нейтрализовал DDOS-атаку, совершенную во вторник вечером на официальный сайт госкорпорации, работа сайта была восстановлена, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T10:44

2022-02-23T10:44

2022-02-23T10:44

экономика

сша

россия

промсвязьбанк

министерство финансов сша

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ВЭБ нейтрализовал DDOS-атаку, совершенную во вторник вечером на официальный сайт госкорпорации, работа сайта была восстановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВЭБ."Атака была нейтрализована, работа сайта восстановлена", - сказали в пресс-службе.Серии DDOS-атак сайт ВЭБ подвергся во вторник вечером. "В течение двух часов пользователи могли сталкиваться с замедленной загрузкой страниц или сбоями при открытии сайта", - отмечается в сообщении.Ранее Минфин США ввел санкции против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур. Санкции по линии минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США. В госкорпорации РИА Новости прокомментировали, что ограничения США не повлияют на выполнение ВЭБом своей миссии по развитию экономики России, ВЭБ продолжит исполнять принятые на себя обязательства и будет защищать свои права и законные интересы.

https://ria.ru/20220215/ddos-ataka-1772994444.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, россия, промсвязьбанк, министерство финансов сша