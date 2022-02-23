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https://ria.ru/20220223/ddos-ataka-1774505854.html
Специалисты ВЭБ нейтрализовали DDOS-атаку на сайт
Специалисты ВЭБ нейтрализовали DDOS-атаку на сайт - РИА Новости, 23.02.2022
Специалисты ВЭБ нейтрализовали DDOS-атаку на сайт
ВЭБ нейтрализовал DDOS-атаку, совершенную во вторник вечером на официальный сайт госкорпорации, работа сайта была восстановлена, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T10:44
2022-02-23T10:44
экономика
сша
россия
промсвязьбанк
министерство финансов сша
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ВЭБ нейтрализовал DDOS-атаку, совершенную во вторник вечером на официальный сайт госкорпорации, работа сайта была восстановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВЭБ."Атака была нейтрализована, работа сайта восстановлена", - сказали в пресс-службе.Серии DDOS-атак сайт ВЭБ подвергся во вторник вечером. "В течение двух часов пользователи могли сталкиваться с замедленной загрузкой страниц или сбоями при открытии сайта", - отмечается в сообщении.Ранее Минфин США ввел санкции против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур. Санкции по линии минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США. В госкорпорации РИА Новости прокомментировали, что ограничения США не повлияют на выполнение ВЭБом своей миссии по развитию экономики России, ВЭБ продолжит исполнять принятые на себя обязательства и будет защищать свои права и законные интересы.
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Варвара Скокшина
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экономика, сша, россия, промсвязьбанк, министерство финансов сша
10:44 23.02.2022
 
Специалисты ВЭБ нейтрализовали DDOS-атаку на сайт

Работу сайта ВЭБ восстановили после DDOS-атаки

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛоготип на стенде "Внешэкономбанка"
Логотип на стенде Внешэкономбанка - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ВЭБ нейтрализовал DDOS-атаку, совершенную во вторник вечером на официальный сайт госкорпорации, работа сайта была восстановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВЭБ.
"Атака была нейтрализована, работа сайта восстановлена", - сказали в пресс-службе.
Серии DDOS-атак сайт ВЭБ подвергся во вторник вечером. "В течение двух часов пользователи могли сталкиваться с замедленной загрузкой страниц или сбоями при открытии сайта", - отмечается в сообщении.
Ранее Минфин США ввел санкции против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур. Санкции по линии минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США. В госкорпорации РИА Новости прокомментировали, что ограничения США не повлияют на выполнение ВЭБом своей миссии по развитию экономики России, ВЭБ продолжит исполнять принятые на себя обязательства и будет защищать свои права и законные интересы.
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 19:49
На Украине заявили о DDoS-атаке на сайты Минобороны, ВСУ и двух банков
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
ЭкономикаСШАРоссияПромсвязьбанкМинистерство финансов США
 
 
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