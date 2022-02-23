https://ria.ru/20220223/chp-1774595500.html

Рада одобрила введение ЧП на всей территории Украины, кроме Донбасса

Рада одобрила введение ЧП на всей территории Украины, кроме Донбасса - РИА Новости, 23.02.2022

Рада одобрила введение ЧП на всей территории Украины, кроме Донбасса

Верховная рада Украины на внеочередном заседании одобрила введение чрезвычайного положения на всей территории страны, за исключением Донецкой и Луганской... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T22:54

2022-02-23T22:54

2022-02-23T23:30

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КИЕВ, 23 фев - РИА Новости. Верховная рада Украины на внеочередном заседании одобрила введение чрезвычайного положения на всей территории страны, за исключением Донецкой и Луганской областей, за соответствующее постановление проголосовали 335 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов."Утвердить указ президента Украины от 23 февраля 2022 года "О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины", - говорится в постановлении.Ранее текст указа президента Владимира Зеленского появился на сайте Рады. Он предполагал введение ЧП на всей территории Украины, за исключением Донецкой и Луганской областей с 0.00 (1.00 мск) 24 февраля.Указом предлагалось на территориях, где вводится ЧП, установить особый режим въезда и выезда, а также по необходимости ограничить свободу передвижения по этой территории. Также при необходимости, ограничить движения транспортных средств и проводить их осмотр, усилить охрану общественного порядка и объектов критической инфраструктуры. Указ предполагает запрет проведения массовых мероприятий, а также предполагает временную или бесповоротную эвакуацию людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им жилья. Кроме того, при необходимости может быть введен комендантский час. Также указом запрещается призывникам, военнообязанным и резервистам менять место проживания без уведомления соответствующих органов.Также предлагалось ввести запрет изготовления и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку и ввести регулирование работы гражданских теле и радиоцентров, запрет делать амазонские радиопередатчики для личного и коллективного пользования. При необходимости могут быть введены особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети.Также могут быть запрещены политические партии, общественные организации в интересах нацбезопасности.Чрезвычайное положение - особый правовой режим, который может временно вводиться на Украине или в отдельных ее местностях в случае возникновения особо тяжких чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, создающих угрозу жизни и здоровью значительных слоев населения.ЧП может быть введено на срок не более 30 суток и не более 60 суток в отдельных ее местностях. В случае необходимости чрезвычайное положение может быть продлено президентом, но не более чем на 30 суток.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/zelenskiy-1774588826.html

https://ria.ru/20220223/grad-1774589220.html

https://ria.ru/20220223/obstrely-1774590156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, верховная рада украины, донбасс, владимир зеленский, луганская область, украина