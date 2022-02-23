https://ria.ru/20220223/chp-1774524484.html

СНБО Украины принял решение о вводе ЧП на всей территории страны

СНБО Украины принял решение о вводе ЧП на всей территории страны - РИА Новости, 23.02.2022

СНБО Украины принял решение о вводе ЧП на всей территории страны

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил на 30 дней ввести в стране режим ЧП, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T13:07

2022-02-23T13:07

2022-02-23T15:54

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КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины решил на 30 дней ввести в стране режим ЧП, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов."На территории всей Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, будет введено чрезвычайное положение", — сказал он на брифинге. По словам Данилова, в течение 48 минут решение должна утвердить Верховная рада.При необходимости режим ЧП могут продлить до 60 дней, меры будут ужесточать или смягчать в зависимости от ситуации в регионах страны, добавил он.Чрезвычайное положение — особый правовой режим, который могут временно ввести по всей Украине или в ее отдельных регионах в случае особо тяжких чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (стихийного бедствия, катастроф, особо крупных пожаров, применения средств поражения, пандемий и т. п.), создающих угрозу жизни и здоровью значительных слоев населения.СНБО или кабмин подает соответствующее предложение президенту Украины. ЧП вводится не более чем на 30 суток и не больше чем на 60 суток в отдельных местностях страны. В случае необходимости президент может продлить чрезвычайное положение, но не более чем на 30 суток.ЧП предусматривает введение особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения. Запрещается изменение Конституции Украины, избирательных законов, проведение выборов всех уровней, а также массовых мероприятий и забастовок.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/armiya-1774525743.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, совет национальной безопасности и обороны украины