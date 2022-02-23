Британский министр обороны нахамил россиянам

16:52 23.02.2022 (обновлено: 17:40 23.02.2022)
Министр обороны Британии пригрозил "пнуть" Россию
Министр обороны Британии Бен Уоллес пригрозил, что Лондон всегда может пнуть Россию
© AP Photo / Hannibal Hanschke/PoolМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
© AP Photo / Hannibal Hanschke/Pool
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Лондон "всегда готов" повторить события Крымской войны 1853-1856 годов и "пнуть" Россию, приводит агентство PA Media утверждение главы британского министерства обороны Бен Уоллес.
По данным СМИ, неосторожное заявление прозвучало во время беседы министра с военнослужащими в стенах здания Конной гвардии в Вестминстере. В частности, он сравнил действия президента России Владимира Путина в ситуации на Украине и шаги императора Николая I в Крымской войне.
Vladimir Putin has gone “full tonto”, the Defence Secretary has suggested following the latest escalation in the Ukraine crisis pic.twitter.com/uggmxbeYk4— PA Media (@PA) February 23, 2022
"Шотландские гвардейцы пнули царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда можем сделать это снова", — сказал Уоллес. Он также добавил, что российский президент якобы совершил ту же ошибку, что и император Николай I, так как пошел на конфронтацию с Западом "без друзей и союзников".
Шотландские гвардейцы сражались в Крымской войне в составе британской армии. Принимали участие в битвах на реке Альме, а также под Инкерманом против войск Российской империи. Также гвардейцы находились в составе группировки войск, осаждавших Севастополь и оккупировавших его.
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Опубликовано: Станислав Ванд