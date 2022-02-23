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Британский министр обороны нахамил россиянам
Министр обороны Британии пригрозил "пнуть" Россию - РИА Новости, 23.02.2022
Британский министр обороны нахамил россиянам
Лондон "всегда готов" повторить события Крымской войны 1853-1856 годов и "пнуть" Россию, приводит агентство PA Media утверждение главы британского министерства... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T16:52
2022-02-23T17:40
в мире
владимир путин
николай i
луганская народная республика
киев
россия
бен уоллес
украина
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Лондон "всегда готов" повторить события Крымской войны 1853-1856 годов и "пнуть" Россию, приводит агентство PA Media утверждение главы британского министерства обороны Бен Уоллес.По данным СМИ, неосторожное заявление прозвучало во время беседы министра с военнослужащими в стенах здания Конной гвардии в Вестминстере. В частности, он сравнил действия президента России Владимира Путина в ситуации на Украине и шаги императора Николая I в Крымской войне."Шотландские гвардейцы пнули царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда можем сделать это снова", — сказал Уоллес. Он также добавил, что российский президент якобы совершил ту же ошибку, что и император Николай I, так как пошел на конфронтацию с Западом "без друзей и союзников".Шотландские гвардейцы сражались в Крымской войне в составе британской армии. Принимали участие в битвах на реке Альме, а также под Инкерманом против войск Российской империи. Также гвардейцы находились в составе группировки войск, осаждавших Севастополь и оккупировавших его.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
https://ria.ru/20220223/velikobritaniya-1774521039.html
луганская народная республика
киев
россия
украина
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в мире, владимир путин, николай i, луганская народная республика, киев, россия, бен уоллес, украина, великобритания
16:52 23.02.2022 (обновлено: 17:40 23.02.2022)
 
Министр обороны Британии пригрозил "пнуть" Россию

Министр обороны Британии Бен Уоллес пригрозил, что Лондон всегда может пнуть Россию

© AP Photo / Hannibal Hanschke/PoolМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Hannibal Hanschke/Pool
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Лондон "всегда готов" повторить события Крымской войны 1853-1856 годов и "пнуть" Россию, приводит агентство PA Media утверждение главы британского министерства обороны Бен Уоллес.
По данным СМИ, неосторожное заявление прозвучало во время беседы министра с военнослужащими в стенах здания Конной гвардии в Вестминстере. В частности, он сравнил действия президента России Владимира Путина в ситуации на Украине и шаги императора Николая I в Крымской войне.
"Шотландские гвардейцы пнули царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда можем сделать это снова", — сказал Уоллес. Он также добавил, что российский президент якобы совершил ту же ошибку, что и император Николай I, так как пошел на конфронтацию с Западом "без друзей и союзников".
Шотландские гвардейцы сражались в Крымской войне в составе британской армии. Принимали участие в битвах на реке Альме, а также под Инкерманом против войск Российской империи. Также гвардейцы находились в составе группировки войск, осаждавших Севастополь и оккупировавших его.
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 12:39
В Британии назвали якобы "вторжение" России на Украину весьма вероятным
Опубликовано: Станислав Ванд
 
В миреВладимир ПутинНиколай IЛуганская Народная РеспубликаКиевРоссияБен УоллесУкраинаВеликобритания
 
 
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