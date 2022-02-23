https://ria.ru/20220223/blagoveschensk-1774528225.html

В Благовещенске протестируют интеллектуальные транспортные системы

В Благовещенске протестируют интеллектуальные транспортные системы - РИА Новости, 23.02.2022

В Благовещенске протестируют интеллектуальные транспортные системы

Министерство транспорта Амурской области направило в правительство РФ предложение о включении области в список территорий по внедрению интеллектуальных... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T13:38

2022-02-23T13:38

2022-02-23T13:38

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 фев – РИА Новости. Министерство транспорта Амурской области направило в правительство РФ предложение о включении области в список территорий по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", в тестовом режиме в городе работают четыре перекрестка.Минтранс Приамурья предложил правительству РФ включить регион в список территорий-участников по внедрению ИТС в городских агломерациях Дальнего Востока с населением менее 300 тысяч человек, предусмотренного федеральным проектом "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сейчас федеральный бюджет поддерживает города, где более 300 тысяч человек населения."Готовясь зайти в федеральный проект, мы за счет областного дорожного фонда начали внедрять на территории Благовещенской городской агломерации интеллектуальные транспортные системы, сейчас уже в тестовом режиме работают четыре перекрестка… В марте мы получим отчет с демонстрацией возможностей работы оборудования и программного обеспечения, на основе данных будет дана итоговая оценка эффективности нововведения", - рассказал начальник отдела инвестиций и региональных проектов министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Водопьянов, его цитирует правительство области.Четыре перекрестка, где испытывают систему в тестовом режиме, оснастили четырьмя светофорными контроллерами, 16 детекторами транспортного потока, такая система позволяет переключать сигналы светофора в зависимости от загрузки перекрестка автотранспортом и поддерживать контролируемый трафик движения транспорта.В целом программа включает модернизацию светофоров, установку интеллектуальных комплексов, специального программного обеспечения, информационных табло, камер фотовидеофиксации, "умных" остановок, экологических метеостанций, оцифровку дорожных карт."Благодаря принимаемым мерам культура поведения на дорогах повышается, но в дорожно-транспортных происшествиях по-прежнему погибают люди, особенное беспокойство вызывают пострадавшие дети. Все внедряемые меры в первую очередь направлены на снижение смертности на дорогах. Включение Амурской области в федеральный проект позволит расширить возможности по усилению улично-дорожной сети различными модулями интеллектуальных транспортных систем, автоматизировать процессы управления дорожным движением, и в конечном итоге повысить безопасность на дорогах", - сказал губернатор Приамурья Василий Орлов, его слова также приводятся в сообщении.В планах – создать автоматизированную систему управления дорожным движением (АСУДД), как одного из элементов ИТС. После анализа результатов областной минтранс подготовит техническое задание на разработку проекта АСУДД городской Благовещенской агломерации.

https://ria.ru/20220222/naberezhnaya-1774233470.html

https://ria.ru/20220221/zoloto-1773991352.html

амурская область

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

амурская область, василий орлов (губернатор), благовещенск