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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/basurin-1774594179.html
Басурин не исключил, что план нападения Киева остается в силе
Басурин не исключил, что план нападения Киева остается в силе - РИА Новости, 23.02.2022
Басурин не исключил, что план нападения Киева остается в силе
Масштабный план нападения Киева остается в силе, судя по сосредоточению сил, заявил в интервью РИА Новости представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T22:41
2022-02-23T22:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
луганск
донбасс
вооруженные силы украины
эдуард басурин
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Масштабный план нападения Киева остается в силе, судя по сосредоточению сил, заявил в интервью РИА Новости представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."План (наступления), он остался в силе у них. Потому что эти провокации диверсионные, и в Луганске, и у нас. Исходя из этого плана, они планировали заходить к российской границе. Две диверсионные группы были уничтожены на юге у нас", - сказал Басурин.Он предположил, что этот план по выходу ВСУ к границам РФ остался."Просто будут ли они его до конца реализовывать, сейчас трудно сказать", - подчеркнул он.Одним из признаков этого плана является сосредоточение сил у линии соприкосновения, в том числе на юге республики."Грады", "Гиацинты", гаубицы калибром 152 миллиметра, которые скапливаются на юге", - перечислил Басурин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Наталья Макарова
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в мире, россия, луганск, донбасс, вооруженные силы украины, эдуард басурин
22:41 23.02.2022
 
Басурин не исключил, что план нападения Киева остается в силе

Представитель Народной милиции ДНР Басурин: похоже, план нападения Киева остается в силе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗаместитель командующего штабом ополчения Донецкой народной республики Эдуард Басурин
Заместитель командующего штабом ополчения Донецкой народной республики Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Масштабный план нападения Киева остается в силе, судя по сосредоточению сил, заявил в интервью РИА Новости представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"План (наступления), он остался в силе у них. Потому что эти провокации диверсионные, и в Луганске, и у нас. Исходя из этого плана, они планировали заходить к российской границе. Две диверсионные группы были уничтожены на юге у нас", - сказал Басурин.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 21:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ увеличили интенсивность обстрелов Донбасса, заявил Басурин
Он предположил, что этот план по выходу ВСУ к границам РФ остался.
"Просто будут ли они его до конца реализовывать, сейчас трудно сказать", - подчеркнул он.
Одним из признаков этого плана является сосредоточение сил у линии соприкосновения, в том числе на юге республики.
"Грады", "Гиацинты", гаубицы калибром 152 миллиметра, которые скапливаются на юге", - перечислил Басурин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияЛуганскДонбассВооруженные силы УкраиныЭдуард Басурин
 
 
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