https://ria.ru/20220223/basurin-1774594179.html

Басурин не исключил, что план нападения Киева остается в силе

Басурин не исключил, что план нападения Киева остается в силе - РИА Новости, 23.02.2022

Басурин не исключил, что план нападения Киева остается в силе

Масштабный план нападения Киева остается в силе, судя по сосредоточению сил, заявил в интервью РИА Новости представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T22:41

2022-02-23T22:41

2022-02-23T22:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

луганск

донбасс

вооруженные силы украины

эдуард басурин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/130952/81/1309528170_0:0:2725:1533_1920x0_80_0_0_fae9dfb628737d4cbaab871de2e387b6.jpg

ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Масштабный план нападения Киева остается в силе, судя по сосредоточению сил, заявил в интервью РИА Новости представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."План (наступления), он остался в силе у них. Потому что эти провокации диверсионные, и в Луганске, и у нас. Исходя из этого плана, они планировали заходить к российской границе. Две диверсионные группы были уничтожены на юге у нас", - сказал Басурин.Он предположил, что этот план по выходу ВСУ к границам РФ остался."Просто будут ли они его до конца реализовывать, сейчас трудно сказать", - подчеркнул он.Одним из признаков этого плана является сосредоточение сил у линии соприкосновения, в том числе на юге республики."Грады", "Гиацинты", гаубицы калибром 152 миллиметра, которые скапливаются на юге", - перечислил Басурин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/obstrely-1774590156.html

россия

луганск

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, луганск, донбасс, вооруженные силы украины, эдуард басурин