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Басурин не исключил, что план нападения Киева остается в силе
Басурин не исключил, что план нападения Киева остается в силе - РИА Новости, 23.02.2022
Басурин не исключил, что план нападения Киева остается в силе
Масштабный план нападения Киева остается в силе, судя по сосредоточению сил, заявил в интервью РИА Новости представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T22:41
2022-02-23T22:41
2022-02-23T22:41
обострение ситуации в днр и лнр
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вооруженные силы украины
эдуард басурин
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Масштабный план нападения Киева остается в силе, судя по сосредоточению сил, заявил в интервью РИА Новости представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."План (наступления), он остался в силе у них. Потому что эти провокации диверсионные, и в Луганске, и у нас. Исходя из этого плана, они планировали заходить к российской границе. Две диверсионные группы были уничтожены на юге у нас", - сказал Басурин.Он предположил, что этот план по выходу ВСУ к границам РФ остался."Просто будут ли они его до конца реализовывать, сейчас трудно сказать", - подчеркнул он.Одним из признаков этого плана является сосредоточение сил у линии соприкосновения, в том числе на юге республики."Грады", "Гиацинты", гаубицы калибром 152 миллиметра, которые скапливаются на юге", - перечислил Басурин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, луганск, донбасс, вооруженные силы украины, эдуард басурин
Басурин не исключил, что план нападения Киева остается в силе
Представитель Народной милиции ДНР Басурин: похоже, план нападения Киева остается в силе