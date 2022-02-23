https://ria.ru/20220223/bank-1774533527.html
Белорусская "дочка" ВЭБ работает в штатном режиме, несмотря на санкции США
Белорусская "дочка" ВЭБ работает в штатном режиме, несмотря на санкции США - РИА Новости, 23.02.2022
Белорусская "дочка" ВЭБ работает в штатном режиме, несмотря на санкции США
Белорусский банк БелВЭБ заявил, что работает штатно, намерен следовать стратегии своего развития, несмотря на вводимые США ограничения. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T14:28
2022-02-23T14:28
2022-02-23T14:28
в мире
экономика
белоруссия
россия
сша
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152190/19/1521901940_0:171:2934:1821_1920x0_80_0_0_308aeef95254acffb34e702e9cb24596.jpg
МИНСК, 23 фев - РИА Новости. Белорусский банк БелВЭБ заявил, что работает штатно, намерен следовать стратегии своего развития, несмотря на вводимые США ограничения.Ранее минфин США ввел санкции против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур. Санкции по линии минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США. Министерство финансов США предписало американским компаниям и лицам завершить операции с попавшим под новые санкции российским банком ВЭБ до 24 марта 2022 года."Банк работает в штатном режиме, оказывает весь спектр услуг для физических и юридических лиц, в полном объеме выполняет обязательства перед клиентами и партнерами", - говорится в сообщении на сайте белорусской "дочки" российского банка.Там отмечается, что "введение санкций налагает ряд ограничений на проведение операций в долларах США с контрагентами на территории государств, объявивших санкции или присоединившихся к ним". "На операции внутри страны они не повлияют. Все операции по обслуживанию физических лиц проводятся в рабочем порядке. Карты, эмитированные банком, работают без ограничений на территории Беларуси и зарубежных стран", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что банк и в дальнейшем намерен следовать стратегии своего развития, осуществлять весь спектр банковских услуг и стремиться максимально полно исполнять свои обязательства."ВЭБ.РФ, являющийся акционером банка БелВЭБ, безусловно заинтересован в бесперебойной работе белорусской "дочки" и в целях минимизации последствий вводимых санкций, при необходимости, будет осуществлять меры финансовой поддержки Банка БелВЭБ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774526844.html
белоруссия
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152190/19/1521901940_140:0:2795:1991_1920x0_80_0_0_9f3db998ba30738ba2d1c57d9829b452.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, белоруссия, россия, сша, министерство финансов сша, санкции в отношении россии
Белорусская "дочка" ВЭБ работает в штатном режиме, несмотря на санкции США
Белорусский банк БелВЭБ работает в штатном режиме, несмотря на санкции США
МИНСК, 23 фев - РИА Новости. Белорусский банк БелВЭБ заявил, что работает штатно, намерен следовать стратегии своего развития, несмотря на вводимые США ограничения.
Ранее минфин США ввел санкции против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк
, а также 42 их дочерних структур. Санкции по линии минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США
. Министерство финансов США
предписало американским компаниям и лицам завершить операции с попавшим под новые санкции российским банком ВЭБ до 24 марта 2022 года.
"Банк работает в штатном режиме, оказывает весь спектр услуг для физических и юридических лиц, в полном объеме выполняет обязательства перед клиентами и партнерами", - говорится в сообщении на сайте белорусской "дочки" российского банка.
Там отмечается, что "введение санкций налагает ряд ограничений на проведение операций в долларах США с контрагентами на территории государств, объявивших санкции или присоединившихся к ним". "На операции внутри страны они не повлияют. Все операции по обслуживанию физических лиц проводятся в рабочем порядке. Карты, эмитированные банком, работают без ограничений на территории Беларуси
и зарубежных стран", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что банк и в дальнейшем намерен следовать стратегии своего развития, осуществлять весь спектр банковских услуг и стремиться максимально полно исполнять свои обязательства.
"ВЭБ.РФ, являющийся акционером банка БелВЭБ, безусловно заинтересован в бесперебойной работе белорусской "дочки" и в целях минимизации последствий вводимых санкций, при необходимости, будет осуществлять меры финансовой поддержки Банка БелВЭБ", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Влада Копылова