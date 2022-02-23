https://ria.ru/20220223/bank-1774533527.html

Белорусская "дочка" ВЭБ работает в штатном режиме, несмотря на санкции США

Белорусская "дочка" ВЭБ работает в штатном режиме, несмотря на санкции США - РИА Новости, 23.02.2022

Белорусская "дочка" ВЭБ работает в штатном режиме, несмотря на санкции США

Белорусский банк БелВЭБ заявил, что работает штатно, намерен следовать стратегии своего развития, несмотря на вводимые США ограничения. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T14:28

2022-02-23T14:28

2022-02-23T14:28

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санкции в отношении россии

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МИНСК, 23 фев - РИА Новости. Белорусский банк БелВЭБ заявил, что работает штатно, намерен следовать стратегии своего развития, несмотря на вводимые США ограничения.Ранее минфин США ввел санкции против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур. Санкции по линии минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США. Министерство финансов США предписало американским компаниям и лицам завершить операции с попавшим под новые санкции российским банком ВЭБ до 24 марта 2022 года."Банк работает в штатном режиме, оказывает весь спектр услуг для физических и юридических лиц, в полном объеме выполняет обязательства перед клиентами и партнерами", - говорится в сообщении на сайте белорусской "дочки" российского банка.Там отмечается, что "введение санкций налагает ряд ограничений на проведение операций в долларах США с контрагентами на территории государств, объявивших санкции или присоединившихся к ним". "На операции внутри страны они не повлияют. Все операции по обслуживанию физических лиц проводятся в рабочем порядке. Карты, эмитированные банком, работают без ограничений на территории Беларуси и зарубежных стран", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что банк и в дальнейшем намерен следовать стратегии своего развития, осуществлять весь спектр банковских услуг и стремиться максимально полно исполнять свои обязательства."ВЭБ.РФ, являющийся акционером банка БелВЭБ, безусловно заинтересован в бесперебойной работе белорусской "дочки" и в целях минимизации последствий вводимых санкций, при необходимости, будет осуществлять меры финансовой поддержки Банка БелВЭБ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774526844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, белоруссия, россия, сша, министерство финансов сша, санкции в отношении россии