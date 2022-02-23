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Казахов на Украине ждет большая беда
Казахстанская Air Astana может приостановить рейсы на Украину - РИА Новости, 23.02.2022
Казахов на Украине ждет большая беда
Казахстанская авиакомпания Air Astana начнет летать в столицу Украины Киев по альтернативному маршруту, авиасообщение между странами может быть приостановлено... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T06:29
2022-02-23T07:53
в мире
россия
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
air astana
казахстан
нур-султан
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НУР-СУЛТАН, 23 фев — РИА Новости. Казахстанская авиакомпания Air Astana начнет летать в столицу Украины Киев по альтернативному маршруту, авиасообщение между странами может быть приостановлено незамедлительно, сообщила пресс-служба компании.Поясняется, что для облета потенциально конфликтной зоны авиаперевозчик станет выполнять полеты между Казахстаном и Украиной по альтернативному маршруту с технической остановкой в Атырау и более поздним прибытием и вылетом из Киева."Пассажиры, зарегистрированные на рейс, будут уведомлены об обновленном расписании путем SMS-сообщения. Время вылета из Алматы и Нур-Султана остается без изменений", — отметили в пресс-службе.Ситуация в Донбассе в последние недели обострилась. Власти Донецкой и Луганской народных республик заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации жителей в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Эта мера в первую очередь касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, руководители республик подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать их независимость.Накануне вечером президент Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
казахстан
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в мире, россия, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, air astana, казахстан, нур-султан, признание днр и лнр в россии
06:29 23.02.2022 (обновлено: 07:53 23.02.2022)
 
Казахстанская Air Astana может приостановить рейсы на Украину

Казахстанская Air Astana может незамедлительно приостановить рейсы на Украину

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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НУР-СУЛТАН, 23 фев — РИА Новости. Казахстанская авиакомпания Air Astana начнет летать в столицу Украины Киев по альтернативному маршруту, авиасообщение между странами может быть приостановлено незамедлительно, сообщила пресс-служба компании.

"Air Astana внимательно следит за ситуацией в Украине и может незамедлительно приостановить авиасообщение между Казахстаном и Украиной. Принимая во внимание, что в Киеве находятся наши сограждане, которым нужно вернуться в Казахстан, а также то, что в Казахстане пребывают граждане Украины, которым нужно добраться на родину, Air Astana продолжает полеты между двумя странами", — говорится в сообщении.

Поясняется, что для облета потенциально конфликтной зоны авиаперевозчик станет выполнять полеты между Казахстаном и Украиной по альтернативному маршруту с технической остановкой в Атырау и более поздним прибытием и вылетом из Киева.
"Пассажиры, зарегистрированные на рейс, будут уведомлены об обновленном расписании путем SMS-сообщения. Время вылета из Алматы и Нур-Султана остается без изменений", — отметили в пресс-службе.
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Накануне вечером президент Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
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Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Никита Стома
 
В миреРоссияВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаAir AstanaКазахстанНур-СултанПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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