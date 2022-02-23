Казахов на Украине ждет большая беда

06:29 23.02.2022 (обновлено: 07:53 23.02.2022)
Казахстанская Air Astana может приостановить рейсы на Украину
Казахстанская Air Astana может незамедлительно приостановить рейсы на Украину
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 23 фев — РИА Новости. Казахстанская авиакомпания Air Astana начнет летать в столицу Украины Киев по альтернативному маршруту, авиасообщение между странами может быть приостановлено незамедлительно, сообщила пресс-служба компании.
"Air Astana внимательно следит за ситуацией в Украине и может незамедлительно приостановить авиасообщение между Казахстаном и Украиной. Принимая во внимание, что в Киеве находятся наши сограждане, которым нужно вернуться в Казахстан, а также то, что в Казахстане пребывают граждане Украины, которым нужно добраться на родину, Air Astana продолжает полеты между двумя странами", — говорится в сообщении.
Поясняется, что для облета потенциально конфликтной зоны авиаперевозчик станет выполнять полеты между Казахстаном и Украиной по альтернативному маршруту с технической остановкой в Атырау и более поздним прибытием и вылетом из Киева.
"Пассажиры, зарегистрированные на рейс, будут уведомлены об обновленном расписании путем SMS-сообщения. Время вылета из Алматы и Нур-Султана остается без изменений", — отметили в пресс-службе.
Ситуация в Донбассе в последние недели обострилась. Власти Донецкой и Луганской народных республик заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации жителей в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Эта мера в первую очередь касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, руководители республик подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать их независимость.
Опубликовано: Никита Стома