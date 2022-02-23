https://ria.ru/20220223/aviasoobschenie-1774489032.html

Казахов на Украине ждет большая беда

Казахстанская Air Astana может приостановить рейсы на Украину - РИА Новости, 23.02.2022

Казахов на Украине ждет большая беда

Казахстанская авиакомпания Air Astana начнет летать в столицу Украины Киев по альтернативному маршруту, авиасообщение между странами может быть приостановлено... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T06:29

2022-02-23T06:29

2022-02-23T07:53

в мире

россия

владимир путин

луганская народная республика

донецкая народная республика

air astana

казахстан

нур-султан

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НУР-СУЛТАН, 23 фев — РИА Новости. Казахстанская авиакомпания Air Astana начнет летать в столицу Украины Киев по альтернативному маршруту, авиасообщение между странами может быть приостановлено незамедлительно, сообщила пресс-служба компании.Поясняется, что для облета потенциально конфликтной зоны авиаперевозчик станет выполнять полеты между Казахстаном и Украиной по альтернативному маршруту с технической остановкой в Атырау и более поздним прибытием и вылетом из Киева."Пассажиры, зарегистрированные на рейс, будут уведомлены об обновленном расписании путем SMS-сообщения. Время вылета из Алматы и Нур-Султана остается без изменений", — отметили в пресс-службе.Ситуация в Донбассе в последние недели обострилась. Власти Донецкой и Луганской народных республик заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации жителей в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Эта мера в первую очередь касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, руководители республик подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать их независимость.Накануне вечером президент Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках.

https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

казахстан

нур-султан

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

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