https://ria.ru/20220223/arsenal-1774485277.html

В 1994 году Россия и США "лишили" Украину ядерного оружия, заявил Кулеба

В 1994 году Россия и США "лишили" Украину ядерного оружия, заявил Кулеба - РИА Новости, 23.02.2022

В 1994 году Россия и США "лишили" Украину ядерного оружия, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предположил в интервью телеканалу Fox, что можно было разумнее поступить с ядерными арсеналами, унаследованными его страной от... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T03:48

2022-02-23T03:48

2022-02-23T03:48

в мире

сша

украина

вашингтон

дмитрий кулеба

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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предположил в интервью телеканалу Fox, что можно было разумнее поступить с ядерными арсеналами, унаследованными его страной от Советского Союза, если бы не совместное давление США и России.В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.Министр находится с визитом в США, где договаривается о помощи в условиях обострения ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220220/bomba-1773903976.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сша, украина, вашингтон, дмитрий кулеба