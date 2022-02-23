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В 1994 году Россия и США "лишили" Украину ядерного оружия, заявил Кулеба
В 1994 году Россия и США "лишили" Украину ядерного оружия, заявил Кулеба - РИА Новости, 23.02.2022
В 1994 году Россия и США "лишили" Украину ядерного оружия, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предположил в интервью телеканалу Fox, что можно было разумнее поступить с ядерными арсеналами, унаследованными его страной от... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T03:48
2022-02-23T03:48
в мире
сша
украина
вашингтон
дмитрий кулеба
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предположил в интервью телеканалу Fox, что можно было разумнее поступить с ядерными арсеналами, унаследованными его страной от Советского Союза, если бы не совместное давление США и России.В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.Министр находится с визитом в США, где договаривается о помощи в условиях обострения ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220220/bomba-1773903976.html
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в мире, сша, украина, вашингтон, дмитрий кулеба
03:48 23.02.2022
 
В 1994 году Россия и США "лишили" Украину ядерного оружия, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Кулеба: в 1994 году можно было разумнее распорядиться ядерным арсеналом

© REUTERS / POOL / Sergey DolzhenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / POOL / Sergey Dolzhenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предположил в интервью телеканалу Fox, что можно было разумнее поступить с ядерными арсеналами, унаследованными его страной от Советского Союза, если бы не совместное давление США и России.
В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.

"Хотя я не хочу спекулировать по поводу прошлого что можно было бы, а что нельзя, однако в то время более разумное решение можно было бы найти, если бы США вместе с Россией не заняли бы совместной позиции лишить Украину ее ядерного оружия", — сказал Кулеба.

Министр находится с визитом в США, где договаривается о помощи в условиях обострения ситуации вокруг Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 13:48
Зеленский решил создать ядерную бомбу
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреСШАУкраинаВашингтонДмитрий Кулеба
 
 
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