В 1994 году Россия и США "лишили" Украину ядерного оружия, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Кулеба: в 1994 году можно было разумнее распорядиться ядерным арсеналом
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предположил в интервью телеканалу Fox, что можно было разумнее поступить с ядерными арсеналами, унаследованными его страной от Советского Союза, если бы не совместное давление США и России.
В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.
"Хотя я не хочу спекулировать по поводу прошлого — что можно было бы, а что нельзя, однако в то время более разумное решение можно было бы найти, если бы США вместе с Россией не заняли бы совместной позиции лишить Украину ее ядерного оружия", — сказал Кулеба.
Министр находится с визитом в США, где договаривается о помощи в условиях обострения ситуации вокруг Украины.
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Опубликовано: Никита Стома