https://ria.ru/20220223/armiya-1774525743.html

В украинскую армию призывают 36 тысяч резервистов

В украинскую армию призывают 36 тысяч резервистов - РИА Новости, 23.02.2022

В украинскую армию призывают 36 тысяч резервистов

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в украинскую армию призовут 36 тысяч резервистов. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T13:17

2022-02-23T13:17

2022-02-23T13:57

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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в украинскую армию призовут 36 тысяч резервистов.Ранее СНБО принял решение о введении чрезвычайного положения на Украине на фоне обострения ситуации в Донбассе и вокруг Украины. Режим вводится решением Верховной рады, депутаты намерены в среду принять это решение."Что касается резервистов, их количество на сегодняшний день будет составлять 36 тысяч человек, это люди в большинстве, которые уже прошли фронт, они понимают о чем идёт речь. В зависимости от того, где будет необходимость их использования, это вопрос к военным, где будут использоваться те или другие военнослужащие", - сказал он на брифинге по итогам заседания в среду.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия напротив выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.

https://ria.ru/20220223/oruzhie-1774527471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, совет национальной безопасности и обороны украины