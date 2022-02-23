https://ria.ru/20220223/armiya-1774510874.html
Собянин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества
Собянин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2022
Собянин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем поздравлении военнослужащим с Днем защитника Отечества отметил современное вооружение и высокую боевую выучку российской... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T11:25
2022-02-23T11:25
2022-02-23T11:25
россия
день защитника отечества
безопасность
сергей собянин
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем поздравлении военнослужащим с Днем защитника Отечества отметил современное вооружение и высокую боевую выучку российской армии, поздравление опубликовано на сайте мэра столицы."Немеркнущим образцом служения Родине является подвиг фронтовиков в годы священной войны с фашизмом. Немало славных страниц в ратную летопись Отчизны вписали дети и внуки творцов Победы. И сегодня армия и флот России надежно защищают мирное небо над нашей головой. Современное вооружение, высокая боевая выучка, победные традиции, самоотверженность и сила духа - все это позволяет солдатам и офицерам эффективно решать важнейшие задачи обеспечения обороноспособности государства", - сказал мэр.Отмечается, что Собянин поздравил с праздником ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, военнослужащих Московского территориального гарнизона.
https://radiosputnik.ria.ru/20220223/prazdnik-1774497472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, день защитника отечества, безопасность, сергей собянин
Собянин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества
Мэр Москвы Собянин отметил современное вооружение и высокую боевую выучку российской армии