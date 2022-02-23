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В Китае уверены, что Россия одолеет США и без ядерного оружия
В Китае объяснили, почему США не торопятся развязывать войну с Россией - РИА Новости, 23.02.2022
В Китае уверены, что Россия одолеет США и без ядерного оружия
Боеспособность российских Вооруженных сил вызывает беспокойство у США, пишет китайский портал Baijiahao. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T11:02
2022-02-23T16:34
технологии
р-36м2 "воевода" (ракетный комплекс)
тор (зенитный ракетный комплекс)
китай
сша
россия
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Боеспособность российских Вооруженных сил вызывает беспокойство у США, пишет китайский портал Baijiahao.По словам автора, американские аналитики в первую очередь серьезно озадачены мощностью российских ракет. Так, он выделил межконтинентальную баллистическую ракету Р-36М2 "Воевода", способную пролететь до 16 тысяч километров."Вдобавок она способна одновременно нести десять боеголовок, что позволяет создать колоссальную разрушительную силу. Совокупная боевая мощь этой российской ракеты действительно наводит ужас, и неудивительно, что Америка так беспокоится", — говорится в материале.Кроме того, автор особо подчеркнул значимость ЗРК "Тор", который способен сбить несколько истребителей за короткий промежуток времени, а также одновременно атаковать четыре цели. Машина передвигается на гусеничном шасси для большей мобильности, а также оснащена пуленепробиваемой броней. Кроме того, наличие системы вертикального пуска — важное преимущество комплекса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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китай
сша
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Станислав Ванд
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технологии, р-36м2 "воевода" (ракетный комплекс), тор (зенитный ракетный комплекс), китай, сша, россия
11:02 23.02.2022 (обновлено: 16:34 23.02.2022)
 
В Китае объяснили, почему США не торопятся развязывать войну с Россией

Китайский портал Baijiahao: армия России может уничтожить американскую без ядерных ракет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Тор"
Зенитный ракетный комплекс Тор - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетный комплекс "Тор"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Боеспособность российских Вооруженных сил вызывает беспокойство у США, пишет китайский портал Baijiahao.
По словам автора, американские аналитики в первую очередь серьезно озадачены мощностью российских ракет. Так, он выделил межконтинентальную баллистическую ракету Р-36М2 "Воевода", способную пролететь до 16 тысяч километров.
"Вдобавок она способна одновременно нести десять боеголовок, что позволяет создать колоссальную разрушительную силу. Совокупная боевая мощь этой российской ракеты действительно наводит ужас, и неудивительно, что Америка так беспокоится", — говорится в материале.
Кроме того, автор особо подчеркнул значимость ЗРК "Тор", который способен сбить несколько истребителей за короткий промежуток времени, а также одновременно атаковать четыре цели. Машина передвигается на гусеничном шасси для большей мобильности, а также оснащена пуленепробиваемой броней. Кроме того, наличие системы вертикального пуска — важное преимущество комплекса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Боевая машина огневой поддержки БМПТ Терминатор-3 во время демонстрационного показа - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 19:40
В Японии назвали российское оружие, которое определит будущее
Опубликовано: Станислав Ванд
 
ТехнологииР-36М2 "Воевода" (ракетный комплекс)Тор (зенитный ракетный комплекс)КитайСШАРоссия
 
 
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