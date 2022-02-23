https://ria.ru/20220223/armiya-1774508222.html

В Китае уверены, что Россия одолеет США и без ядерного оружия

В Китае объяснили, почему США не торопятся развязывать войну с Россией - РИА Новости, 23.02.2022

В Китае уверены, что Россия одолеет США и без ядерного оружия

Боеспособность российских Вооруженных сил вызывает беспокойство у США, пишет китайский портал Baijiahao. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T11:02

2022-02-23T11:02

2022-02-23T16:34

технологии

р-36м2 "воевода" (ракетный комплекс)

тор (зенитный ракетный комплекс)

китай

сша

россия

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Боеспособность российских Вооруженных сил вызывает беспокойство у США, пишет китайский портал Baijiahao.По словам автора, американские аналитики в первую очередь серьезно озадачены мощностью российских ракет. Так, он выделил межконтинентальную баллистическую ракету Р-36М2 "Воевода", способную пролететь до 16 тысяч километров."Вдобавок она способна одновременно нести десять боеголовок, что позволяет создать колоссальную разрушительную силу. Совокупная боевая мощь этой российской ракеты действительно наводит ужас, и неудивительно, что Америка так беспокоится", — говорится в материале.Кроме того, автор особо подчеркнул значимость ЗРК "Тор", который способен сбить несколько истребителей за короткий промежуток времени, а также одновременно атаковать четыре цели. Машина передвигается на гусеничном шасси для большей мобильности, а также оснащена пуленепробиваемой броней. Кроме того, наличие системы вертикального пуска — важное преимущество комплекса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220131/terminator-1770373330.html

китай

сша

россия

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2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

технологии, р-36м2 "воевода" (ракетный комплекс), тор (зенитный ракетный комплекс), китай, сша, россия