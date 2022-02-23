В Китае уверены, что Россия одолеет США и без ядерного оружия

11:02 23.02.2022 (обновлено: 16:34 23.02.2022)
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Зенитный ракетный комплекс "Тор"
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Боеспособность российских Вооруженных сил вызывает беспокойство у США, пишет китайский портал Baijiahao.
По словам автора, американские аналитики в первую очередь серьезно озадачены мощностью российских ракет. Так, он выделил межконтинентальную баллистическую ракету Р-36М2 "Воевода", способную пролететь до 16 тысяч километров.
"Вдобавок она способна одновременно нести десять боеголовок, что позволяет создать колоссальную разрушительную силу. Совокупная боевая мощь этой российской ракеты действительно наводит ужас, и неудивительно, что Америка так беспокоится", — говорится в материале.
Кроме того, автор особо подчеркнул значимость ЗРК "Тор", который способен сбить несколько истребителей за короткий промежуток времени, а также одновременно атаковать четыре цели. Машина передвигается на гусеничном шасси для большей мобильности, а также оснащена пуленепробиваемой броней. Кроме того, наличие системы вертикального пуска — важное преимущество комплекса.
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Опубликовано: Станислав Ванд