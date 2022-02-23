https://ria.ru/20220223/arktika-1774327985.html

"Заходят с Севера". Что Пентагон затеял в Арктике

"Заходят с Севера". Что Пентагон затеял в Арктике - РИА Новости, 23.02.2022

"Заходят с Севера". Что Пентагон затеял в Арктике

Новые базы за полярным кругом, боевые корабли в Баренцевом море и арктические спецподразделения — американцы хотят получить свободный доступ к Арктике. В... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T08:00

2022-02-23T08:00

2022-02-23T08:13

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Новые базы за полярным кругом, боевые корабли в Баренцевом море и арктические спецподразделения — американцы хотят получить свободный доступ к Арктике. В ближайшее время Пентагон резко нарастит силы в регионе, чтобы оспорить право Москвы на природные ресурсы и Северный морской путь. О далеко идущих планах Белого дома — в материале РИА Новости.Против России и КитаяПо словам заместителя секретаря Совбеза России Михаила Попова, намерения у американцев более чем серьезные: эсминцы с управляемым ракетным вооружением в Баренцевом море, постройка к 2027-му трех тяжелых ледоколов, создание в Арктике пунктов базирования кораблей и подводных лодок, армейская дивизия, специально подготовленная для действий за полярным кругом."В Арктике США стремятся оспорить законные права России, получить беспрепятственный доступ к ресурсам региона и Северному морскому пути, — указывает замсекретаря Совбеза. — Исходя из этого, за последние два года приняты арктические стратегии министерств обороны, армии, ВВС, ВМС".Вашингтон, продолжает Попов, будет продвигать свои интересы с помощью солдат и крылатых ракет "Томагавк". Стремительное таяние льдов привлекает к Арктике все больше внимания. Американцы рассчитывают на полезные ископаемые, которые уже скоро станут доступны для добычи.Год назад Пентагон принял обновленную арктическую стратегию. Особое внимание уделили России и Китаю — главным конкурентам. А ключевой элемент — развертывание на Аляске так называемого многодоменного оперативного соединения" (Multi-Domain Task Force), сопоставимого с полнокровной дивизией: штаб, подразделения обеспечения и несколько бригад разного назначения.Новая тактикаГлавная ударная сила MDTF — системы залпового огня, дальнобойные высокоточные ракеты и — в перспективе — гиперзвуковое оружие. По замыслам стратегов, это формирование будет действовать как с территории Аляски, так и непосредственно в Арктике. Огнем при необходимости его поддержит флот, который давно и активно осваивает регион. Первую со времен холодной войны "разведку боем" провели в мае 2020-го: три американских эсминца "Арли Берк" и британский фрегат "Кент" вошли в Баренцево море — домашнюю акваторию российского Северного флота.Как отметил тогда главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, это продемонстрировало смену общей стратегии. Если раньше американцы не рассматривали ВМФ России как серьезного противника, то теперь признают: позиции Кремля в Арктике крайне прочны. И чтобы их расшатать, потребуется немало усилий."США в последние два-три года очень четко ощутили свой провал в Арктике, — считает глава "Бюро военно-политического анализа" Александр Михайлов. — В годы холодной войны этот регион они просто не рассматривали с точки зрения ключевых государственных интересов. Американцы развивали военную инфраструктуру по всему миру, за исключением Арктики. В итоге у них осталось лишь два ледокола в рабочем состоянии, практически не было северного флота".Дефицит технологийИменно ледоколы многие специалисты называют "ахиллесовой пятой" новой стратегии Пентагона. Двух относительно исправных, но откровенно старых кораблей этого класса явно недостаточно для регионального господства. Не лучше ситуация и в других странах, претендующих на Арктику, — в Канаде, Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании.Так, у канадцев есть корабли для боевого дежурства в арктических водах, но нет возможностей развернуть крупные сухопутные соединения. В ВМС Норвегии — четыре патрульных корабля, способных нести службу во льдах, однако их скромное вооружение не позволит на равных противостоять российскому Северному флоту. Достаточно сильные ВМС у Дании, но мало кораблей ледового класса и тоже нет военной инфраструктуры в Арктике. Финляндия и Швеция не обладают серьезной военной мощью на море.Таким образом, в северных акваториях США не смогут в полной мере положиться на союзников. Есть проблемы и на суше. Американской армии остро не хватает транспорта для перевозки грузов и военнослужащих в тяжелейших полярных условиях. Единственные подходящие тягачи-вездеходы — шведские двухзвенные гусеничные Bandvagn 206, принятые на вооружение под обозначением Small Unit Support Vehicle (SUSV, малая машина поддержки подразделений). Однако первые машины сошли с конвейера еще 40 лет назад и давно не отвечают современным требованиям.В апреле 2021-го Армия США объявила конкурс в рамках программы ColdWeather, All-Terrain Vehicle (CATV, вездеход для холодного климата). Победителя объявят в этом году. Планируется закупить 110 CATV.Российское преимуществоУ России гораздо более выгодная позиция. Есть два атомных ледокола с двухреакторной ядерной энергетической установкой мощностью 75 тысяч лошадиных сил ("Ямал", "50 лет Победы"), два ледокола с однореакторной установкой мощностью около 50 тысяч лошадиных сил ("Таймыр", "Вайгач"), атомный лихтеровоз-контейнеровоз "Севморпуть" с реакторной установкой мощностью 40 тысяч лошадиных сил и пять судов технологического обслуживания. Ледокол "Советский Союз" — в эксплуатационном резерве. К тому же имеются дизель-электрические суда.В северных широтах создана крупнейшая сеть военных баз и аэродромов. А развернутые в регионе войска готовы выполнять боевые задачи в самых экстремальных погодных условиях. Почти вся сухопутная техника смонтирована на базе двухзвенных гусеничных вездеходов ДТ-30 "Витязь", которым не страшны морозы до минус 55 градусов по Цельсию. Некоторые модификации могут преодолевать водные преграды, что значительно повышает мобильность. В Арктике размещены дальнобойные зенитно-ракетные С-400 под прикрытием новых систем ПВО "Панцирь" и "Тор". А от нападения с моря российские базы защищают береговые ракетные комплексы.Все это оружие — в распоряжении первого полноценного арктического соединения сухопутных войск, 80-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Алакуртти Мурманской области. Для боевых действий есть все необходимое — от полноприводных грузовиков, танков, снегоходов до собачьих и оленьих упряжек. Также имеется специальная модификация вертолетов Ми-8АМТШ-ВА с системой обогрева основных агрегатов силовой установки.

https://ria.ru/20211221/protivorakety-1764587986.html

https://ria.ru/20220221/pentagon-1773574545.html

https://ria.ru/20220207/avianostsy-1771051008.html

https://ria.ru/20200718/1574497738.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

россия, безопасность, министерство обороны сша, вмф рф, арктика, пентагон