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Киев закроет 10-километровую зону вдоль линии соприкосновения в Донбассе

Киев закроет 10-километровую зону вдоль линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 22.02.2022

Киев закроет 10-километровую зону вдоль линии соприкосновения в Донбассе

Командование Операции объединенных сил закрыло для посещения 10-километровую зону вдоль линии столкновения на Донбассе, исключение составляют международные... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T23:37

2022-02-22T23:37

2022-02-22T23:37

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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Командование Операции объединенных сил закрыло для посещения 10-километровую зону вдоль линии столкновения на Донбассе, исключение составляют международные организации, доставляющие гуманитарную помощь."Командованием объединенных сил… в связи с ухудшением ситуации с безопасностью было принято решение о временном ограничении с 6.00 23 февраля 2022 года посещения районов Операции объединенных сил и населенных пунктов, которые размещаются в границах 10-километровой полосы вдоль линии столкновения. За исключением деятельности международных организаций, которые осуществляют доставку или передачу гуманитарной помощи", - сообщил представитель пресс-центра штаба Операции объединенных сил на брифинге, который транслировался в Facebook.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина