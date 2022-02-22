https://ria.ru/20220222/zhiteli-1774206811.html

Жители ДНР и ЛНР сами должны решать свою судьбу, заявили в Германии

Жители ДНР и ЛНР сами должны решать свою судьбу, заявили в Германии - РИА Новости, 22.02.2022

Жители ДНР и ЛНР сами должны решать свою судьбу, заявили в Германии

Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выступает за свободу и считает, что жители Донецкой и Луганской Народных Республик сами должны решать, где они себя... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T00:58

2022-02-22T00:58

2022-02-22T09:36

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

донбасс

альтернатива для германии (партия)

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выступает за свободу и считает, что жители Донецкой и Луганской Народных Республик сами должны решать, где они себя лучше чувствуют, сказал РИА Новости лидер АдГ Тино Крупалла, комментируя признание Россией ДНР и ЛНР."Именно жители Донецкой и Луганской областей должны решать, к чему хотели бы принадлежать. У нас есть соответствующие примеры и в Европе. Например, народы Шотландии и Каталонии приняли решение о своей независимости", — напомнил политик.В понедельник вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773632210.html

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

россия

луганская народная республика

донбасс

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, донбасс, альтернатива для германии (партия), признание днр и лнр в россии