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Жители ДНР и ЛНР сами должны решать свою судьбу, заявили в Германии
Жители ДНР и ЛНР сами должны решать свою судьбу, заявили в Германии - РИА Новости, 22.02.2022
Жители ДНР и ЛНР сами должны решать свою судьбу, заявили в Германии
Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выступает за свободу и считает, что жители Донецкой и Луганской Народных Республик сами должны решать, где они себя... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T00:58
2022-02-22T09:36
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
донбасс
альтернатива для германии (партия)
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выступает за свободу и считает, что жители Донецкой и Луганской Народных Республик сами должны решать, где они себя лучше чувствуют, сказал РИА Новости лидер АдГ Тино Крупалла, комментируя признание Россией ДНР и ЛНР."Именно жители Донецкой и Луганской областей должны решать, к чему хотели бы принадлежать. У нас есть соответствующие примеры и в Европе. Например, народы Шотландии и Каталонии приняли решение о своей независимости", — напомнил политик.В понедельник вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/ukraina-1773632210.html
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россия
луганская народная республика
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Никита Стома
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, донбасс, альтернатива для германии (партия), признание днр и лнр в россии
00:58 22.02.2022 (обновлено: 09:36 22.02.2022)
 
Жители ДНР и ЛНР сами должны решать свою судьбу, заявили в Германии

Глава АдГ Крупалла: жители ДНР и ЛНР должны сами определять свою принадлежность

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБеженцы из Донбасса во время посадки на поезд, следующий в Белгород, на железнодорожном вокзале в Таганроге
Беженцы из Донбасса во время посадки на поезд, следующий в Белгород, на железнодорожном вокзале в Таганроге - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Беженцы из Донбасса во время посадки на поезд, следующий в Белгород, на железнодорожном вокзале в Таганроге. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выступает за свободу и считает, что жители Донецкой и Луганской Народных Республик сами должны решать, где они себя лучше чувствуют, сказал РИА Новости лидер АдГ Тино Крупалла, комментируя признание Россией ДНР и ЛНР.
"Именно жители Донецкой и Луганской областей должны решать, к чему хотели бы принадлежать. У нас есть соответствующие примеры и в Европе. Например, народы Шотландии и Каталонии приняли решение о своей независимости", — напомнил политик.
В понедельник вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Женщина продает цветы в подземном переходе в центре Киева - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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"Испытали дикий стресс". Потери Украины и без войны — колоссальные
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонбассАльтернатива для Германии (партия)Признание ДНР и ЛНР в России
 
 
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