00:58 22.02.2022 (обновлено: 09:36 22.02.2022)
Жители ДНР и ЛНР сами должны решать свою судьбу, заявили в Германии
Глава АдГ Крупалла: жители ДНР и ЛНР должны сами определять свою принадлежность
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБеженцы из Донбасса во время посадки на поезд, следующий в Белгород, на железнодорожном вокзале в Таганроге
Беженцы из Донбасса во время посадки на поезд, следующий в Белгород, на железнодорожном вокзале в Таганроге. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выступает за свободу и считает, что жители Донецкой и Луганской Народных Республик сами должны решать, где они себя лучше чувствуют, сказал РИА Новости лидер АдГ Тино Крупалла, комментируя признание Россией ДНР и ЛНР.
"Именно жители Донецкой и Луганской областей должны решать, к чему хотели бы принадлежать. У нас есть соответствующие примеры и в Европе. Например, народы Шотландии и Каталонии приняли решение о своей независимости", — напомнил политик.
В понедельник вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.
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Опубликовано: Никита Стома