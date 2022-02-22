13:13 22.02.2022 (обновлено: 13:35 22.02.2022)
Зеленский назвал условие введения военного положения
Зеленский: Украина введет военное положение в случае широкой эскалации
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит, что войны с РФ не будет и не будет широкой эскалации, в противном случае будет введено военное положение.
"Мы верим, что войны не будет против Украины и не будет широкой эскалации со стороны РФ. Если будет – будет введено военное положение", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.
Опубликовано: Екатерина Зайцева