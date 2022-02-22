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https://ria.ru/20220222/zelenskiy-1774316935.html
Зеленский назвал условие введения военного положения
Зеленский назвал условие введения военного положения - РИА Новости, 22.02.2022
Зеленский назвал условие введения военного положения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит, что войны с РФ не будет и не будет широкой эскалации, в противном случае будет введено военное... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:13
2022-02-22T13:35
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
алар карис
россия
киев
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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит, что войны с РФ не будет и не будет широкой эскалации, в противном случае будет введено военное положение."Мы верим, что войны не будет против Украины и не будет широкой эскалации со стороны РФ. Если будет – будет введено военное положение", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220222/donbass-1774322382.html
https://ria.ru/20220222/donbass-1774325477.html
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Екатерина Зайцева
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владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, алар карис, россия, киев, ростовская область, нато
13:13 22.02.2022 (обновлено: 13:35 22.02.2022)
 
Зеленский назвал условие введения военного положения

Зеленский: Украина введет военное положение в случае широкой эскалации

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит, что войны с РФ не будет и не будет широкой эскалации, в противном случае будет введено военное положение.
"Мы верим, что войны не будет против Украины и не будет широкой эскалации со стороны РФ. Если будет – будет введено военное положение", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.
Поврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
13:29В мире
В Госдуме объяснили ситуацию с Украиной и Донбассом на примере развода
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
13:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Москва не желает разрывать отношения с Киевом, заявили в МИД
Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Владимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинАлар КарисРоссияКиевРостовская областьНАТО
 
 
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