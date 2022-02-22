https://ria.ru/20220222/zelenskiy-1774316130.html

Зеленский призвал к полной остановке "Северного потока — 2"

Зеленский призвал к полной остановке "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.02.2022

Зеленский призвал к полной остановке "Северного потока — 2"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции в отношении РФ после признания Москвой самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:11

2022-02-22T13:11

2022-02-22T13:22

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

алар карис

владимир путин

луганская народная республика

киев

россия

северный поток — 2

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КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции в отношении РФ после признания Москвой самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик должны включать полную остановку газопровода "Северный поток — 2"."Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкции за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку "Северного потока 2", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийства мирных жителей, блокада не прекращается. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Дарья Буймова

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