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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/zelenskiy-1774316130.html
Зеленский призвал к полной остановке "Северного потока — 2"
Зеленский призвал к полной остановке "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.02.2022
Зеленский призвал к полной остановке "Северного потока — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции в отношении РФ после признания Москвой самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:11
2022-02-22T13:22
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
алар карис
владимир путин
луганская народная республика
киев
россия
северный поток — 2
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КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции в отношении РФ после признания Москвой самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик должны включать полную остановку газопровода "Северный поток — 2"."Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкции за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку "Северного потока 2", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийства мирных жителей, блокада не прекращается. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, алар карис, владимир путин, луганская народная республика, киев, россия, северный поток — 2, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
13:11 22.02.2022 (обновлено: 13:22 22.02.2022)
 
Зеленский призвал к полной остановке "Северного потока — 2"

Президент Зеленский призвал к полной остановке "Северного потока — 2"

© REUTERS / Andreas GebertПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Andreas Gebert
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции в отношении РФ после признания Москвой самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик должны включать полную остановку газопровода "Северный поток — 2".
"Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкции за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку "Северного потока 2", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийства мирных жителей, блокада не прекращается. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
13:13
Санкции против России затронут "Северный поток — 2", заявил канцлер Австрии
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАлар КарисВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаКиевРоссияСеверный поток — 2Ситуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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