13:11 22.02.2022 (обновлено: 13:22 22.02.2022)
Зеленский призвал к полной остановке "Северного потока — 2"
Президент Зеленский призвал к полной остановке "Северного потока — 2"
© REUTERS / Andreas GebertПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции в отношении РФ после признания Москвой самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик должны включать полную остановку газопровода "Северный поток — 2".
"Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкции за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку "Северного потока 2", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийства мирных жителей, блокада не прекращается. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Дарья Буймова