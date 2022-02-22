https://ria.ru/20220222/zelenskiy-1774258560.html

США заставляют Зеленского сменить место жительства

США убеждают Зеленского переехать во Львов, сообщает ABC - РИА Новости, 22.02.2022

США заставляют Зеленского сменить место жительства

Администрация президента США пытается убедить Владимира Зеленского уехать во Львов. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на официальные источники. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T10:21

2022-02-22T10:21

2022-02-22T12:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

украина

сша

джо байден

днр

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Администрация президента США пытается убедить Владимира Зеленского уехать во Львов. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на официальные источники.Отмечается, что такая мера нужна для безопасности украинского лидера.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины в ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а затем попросили Россию признать их независимость.Накануне вечером президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и сразу после этого подписал соответствующие указы.

https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html

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Влада Икрамова

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