Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/zelenskiy-1774258560.html
США заставляют Зеленского сменить место жительства
США убеждают Зеленского переехать во Львов, сообщает ABC - РИА Новости, 22.02.2022
США заставляют Зеленского сменить место жительства
Администрация президента США пытается убедить Владимира Зеленского уехать во Львов. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на официальные источники. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:21
2022-02-22T12:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
украина
сша
джо байден
днр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760952665_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_4044df840a78d579d74d71e92a811403.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Администрация президента США пытается убедить Владимира Зеленского уехать во Львов. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на официальные источники.Отмечается, что такая мера нужна для безопасности украинского лидера.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины в ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а затем попросили Россию признать их независимость.Накануне вечером президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и сразу после этого подписал соответствующие указы.
https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html
украина
сша
львов
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760952665_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_d53a7fffba56c9ea84a99abe714e78e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, украина, сша, джо байден, днр, признание днр и лнр в россии, лнр, львов, киев
10:21 22.02.2022 (обновлено: 12:33 22.02.2022)
 
США убеждают Зеленского переехать во Львов, сообщает ABC

ABC узнал о призывах США к президенту Украины Зеленскому уехать во Львов ради безопасности

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Администрация президента США пытается убедить Владимира Зеленского уехать во Львов. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на официальные источники.
Отмечается, что такая мера нужна для безопасности украинского лидера.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины в ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а затем попросили Россию признать их независимость.
Накануне вечером президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и сразу после этого подписал соответствующие указы.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения у села Новолуганское в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
08:00
Обострение в Донбассе обходится Украине в миллиарды долларов
Опубликовано: Влада Икрамова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаСШАДжо БайденДНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЛНРЛьвовКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала