https://ria.ru/20220222/zelenskiy-1774258560.html
США заставляют Зеленского сменить место жительства
США убеждают Зеленского переехать во Львов, сообщает ABC - РИА Новости, 22.02.2022
США заставляют Зеленского сменить место жительства
Администрация президента США пытается убедить Владимира Зеленского уехать во Львов. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на официальные источники. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:21
2022-02-22T10:21
2022-02-22T12:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
украина
сша
джо байден
днр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Администрация президента США пытается убедить Владимира Зеленского уехать во Львов. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на официальные источники.Отмечается, что такая мера нужна для безопасности украинского лидера.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины в ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а затем попросили Россию признать их независимость.Накануне вечером президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и сразу после этого подписал соответствующие указы.
https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, сша, джо байден, днр, признание днр и лнр в россии, лнр, львов, киев
10:21 22.02.2022 (обновлено: 12:33 22.02.2022)
США убеждают Зеленского переехать во Львов, сообщает ABC
ABC узнал о призывах США к президенту Украины Зеленскому уехать во Львов ради безопасности