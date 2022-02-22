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Когда удобнее ООО, а когда НКО: чем отличаются виды юридических лиц

Виды юридических лиц: какие бывают, классификация, основные преимущества

Когда удобнее ООО, а когда НКО: чем отличаются виды юридических лиц

Отдельные организационно-правовые формы юрлиц установлены российским законодательством. Какие бывают виды юридических лиц, как определяют структуру управления... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T22:28

2022-02-22T22:28

2022-02-22T22:28

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Отдельные организационно-правовые формы юрлиц установлены российским законодательством. Какие бывают виды юридических лиц, как определяют структуру управления государственным или коммерческим предприятием, в чем основные отличия, преимущества и недостатки ООО, ПАО, АО и НКО — в материале РИА Новости.Виды юридических лицСогласно Гражданскому кодексу РФ (ГК РФ), юридическое лицо — субъект права собственности с личным имуществом и участник гражданских правоотношений, отвечающий по возложенным на него обязательствам.Особенности создания и деятельности юридических лиц различных организационно-правовых форм регулируются законодательно."Организационно-правовая форма определяет ответственность по обязательствам, право сделок и структуру управления, а также то, каким будет документооборот", — поясняет Светлана Науменко, генеральный директор аутсорсинговой компании по бухгалтерии ООО "Ваше дело".Выделяют две основные группы организаций:Андрей Завертяев, юрист цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив "Инициатор", поясняет, что первые работают с целью получения прибыли. Она распределяется между участниками согласно их долям. Вторые — в некоммерческих целях. И все же у них есть право на ведение предпринимательской деятельности. При этом полученная прибыль не делится между участниками. Например, к НКО в России относятся саморегулируемые организации в строительстве, проектировании, инженерных изысканиях. Их создают, чтобы контролировать рынок, сертифицировать его профессиональных участников.Эксперт отмечает, что классифицировать юридические лица можно по следующим критериям:Коммерческие организации"С целью извлечения прибыли предприниматели предпочитают регистрировать свой бизнес именно как коммерческую компанию, обычно выбирая при этом организационно-правовую форму “общество с ограниченной ответственностью”", — говорит Светлана Петропольская, юрист, арбитражный управляющий, совладелец юрфирмы URVISTA и школы юридической практики URVISTA SCHOOL, эксперт МГО "Опора России".В зависимости от организационно-правовой формы коммерческие организации делятся на виды и подвиды:Хозяйственное товариществоУдобная форма, если нужно найти партнеров и быстро собрать средства на развитие дела. Товарищества могут заниматься чем угодно, но есть некоторые риски — каждый его участник ведет предпринимательскую деятельность наравне со всеми, поэтому опрометчивое решение одного повлияет на остальных. Основные параметры хозяйственных товариществ:Полное товариществоКомпании и предприниматели вносят свои деньги и работают на получение прибыли. Имеют складочный капитал, разделенный на доли. Если что-то пойдет не так, товарищество отвечает своим имуществом или деньгами, а его участники — личной собственностью.Товарищество на вереДелятся на две группы — участники и вкладчики. Первые в полной мере отвечают своим имуществом, вторые —только вкладами.Хозяйственное обществоСоздается в одной из двух организационно-правовых форм: общество с ограниченной ответственностью (ООО) или акционерное общество (АО).Общество с ограниченной ответственностью"По данным из реестра юридических лиц, самый распространенный вид коммерческой организации — общество с ограниченной ответственностью", — отмечает Светлана Науменко.Эксперт поясняет: перед регистрацией ООО составляют решение о создании (если в обществе один участник) или протокол собрания учредителей (если основателей два и более). Затем оформляют устав общества, где прописывают:Далее заполняют форму и подают документы на регистрацию в инспекцию ФНС (в Москве это ИФНС 7746). ООО может заниматься любыми разрешенными видами деятельности и применять любую из систем налогообложения — основную или упрощенную.Преимущества общества с ограниченной ответственностью по сравнению с другими формами:Минусы ООО, по мнению Светланы Науменко:Если учредителей двое и более, то ООО — это минимально доступная юридическая форма существования."Бизнесмены часто выбирают ООО для организации собственного дела. Такая форма бизнеса содержит максимальной перечень видов деятельности, разрешенных по российскому законодательству. Кроме того, ключевым преимуществом является тот факт, что участники общества несут риск убытков в пределах стоимости их доли, поэтому оно и “с ограниченной ответственностью”. Подкупает предпринимателей и относительная простота процедуры регистрации ООО. Однако если бизнесмен не имел ранее подобного опыта, самостоятельно, методом проб и ошибок не заполнял и не составлял все нужные документы, на практике у него могут возникнуть проблемы", — говорит Светлана Петропольская.Акционерное обществоПо словам Елены Чуприниной, юрисконсульта АО "Оптрон", акционерные общества делятся на публичные (ПАО) и непубличные (АО). Эта форма собственности используется в среднем и крупном бизнесе. Основная цель акционерного общества — привлечение прибыли с помощью акций. Руководитель ПАО и АО — генеральный директор, который является наемным сотрудником общества, или совет директоров, если так решит общее собрание акционеров (проводится не реже одного раза в два года).Преимущества ПАО:Недостатки ПАО:Свои преимущества есть и у АО:Недостатки АО:Производственный кооперативОбъединения участников (не менее пяти) для совместного ведения предпринимательской деятельности на началах их личного трудового и иного участия. Капитал складывается из паев членов. Ответственность субсидиарная — в размерах и в порядке, которые предусмотрены законом о производственных кооперативах и уставом кооператива.Унитарное предприятиеКоммерческая организация, не имеющая права собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. В форме унитарных открывают только государственные и муниципальные предприятия.èУнитарное предприятие на праве хозяйственного ведения создается по решению уполномоченного органа государственного управления или органа местного самоуправления.èУнитарное предприятие на праве оперативного управления – федеральное казенное предприятие (ФКП). Создается по решению правительства на базе имущества, находящегося в федеральной собственности.Хозяйственное партнерствоОрганизации, в которых каждый участник (их может быть от двух до 50) вносит средства на развитие, получение прибыли. Лимитов нет — вкладывают сумму, на которую договорятся. Хозяйственным партнерствам нельзя выпускать ценные бумаги и рекламировать себя в СМИ и в наружной рекламе (например, на билбордах). Отвечают только суммой вклада. Форма подходит консультантам, инновационным и научным видам бизнеса, стартапам.Некоммерческие организацииВ РФ существует свыше 30 форм некоммерческих организаций. Их деятельность регулирует ГК РФ (п. 5 гл. 4) и ФЗ "О некоммерческих организациях". Существуют и другие законодательные акты по конкретным формам НКО.Главная функция некоммерческих организаций — общественно полезная деятельность, направленная на достижение социальных, культурных, образовательных, благотворительных, научных целей, а также на развитие физической культуры и спорта, удовлетворение духовных потребностей, защита прав и свобод, оздоровление населения и т.д.Основные формы НКО перечислила Ирина Белова, юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы:Преимущества и недостатки некоммерческих организацийПо словам Светланы Петропольской, некоммерческие организации в России создают преимущественно для того, чтобы заниматься социально значимой деятельностью. Однако на практике некоторые предприниматели регистрируют благотворительные фонды для отвода глаз при проведении ряда сомнительных сделок, ухода от налогов и прочей противоправной активности. "По сравнению со всеми имеющимися преимуществами большинства коммерческих организаций, в том числе ООО, некоммерческие организации явно проигрывают в плане регистрационных действий и по затратам, и по времени", — отмечает эксперт.

https://realty.ria.ru/20200721/1574657043.html

https://ria.ru/20220115/registratsiya-1767988031.html

https://ria.ru/20211225/likvidatsiya-1765457279.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, образование - общество, бизнес, малый бизнес