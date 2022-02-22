https://ria.ru/20220222/vzryvy-1774212117.html

СММ ОБСЕ отчиталась о количестве зафиксированных взрывов в ДНР и ЛНР

СММ ОБСЕ отчиталась о количестве зафиксированных взрывов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

СММ ОБСЕ отчиталась о количестве зафиксированных взрывов в ДНР и ЛНР

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявила, что в Донбассе за двое суток с вечера 18 до вечера 20 февраля зафиксировано 3231 нарушение режима... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T01:42

2022-02-22T01:42

2022-02-22T04:59

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

смм обсе

обсе

донбасс

обострение ситуации в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155206/34/1552063421_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_fd1e1585783ab5622939f8254ad4d34c.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявила, что в Донбассе за двое суток с вечера 18 до вечера 20 февраля зафиксировано 3231 нарушение режима прекращения огня.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, смм обсе, обсе, донбасс, признание днр и лнр в россии