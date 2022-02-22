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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Три человека погибли из-за взрыва на трассе Донецк — Горловка
Три человека погибли из-за взрыва на трассе Донецк — Горловка - РИА Новости, 22.02.2022
Три человека погибли из-за взрыва на трассе Донецк — Горловка
Три человека стали жертвами взрыва, организованного украинскими диверсантами на трассе Донецк — Горловка, заявил представитель Народной милиции Донецкой... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:16
2022-02-22T13:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
владимир путин
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ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Три человека стали жертвами взрыва, организованного украинскими диверсантами на трассе Донецк — Горловка, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."По оперативной информации, стало известно, что сегодня утром 22 февраля украинские диверсанты на трассе Донецк — Горловка осуществили подрыв минно-взрывного устройства. В результате террористического акта погибли трое гражданских, двигающихся по указанному маршруту на транспортном средстве", — отметил он в заявлении.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать случившееся.Накануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Екатерина Зайцева
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в мире, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, владимир путин
10:16 22.02.2022 (обновлено: 13:12 22.02.2022)
 
Три человека погибли из-за взрыва на трассе Донецк — Горловка

Трое жителей погибли на трассе Донецк — Горловка в ДНР из-за подрыва машины диверсантами

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМина в Петровском районе Донецка
Мина в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мина в Петровском районе Донецка
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ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Три человека стали жертвами взрыва, организованного украинскими диверсантами на трассе Донецк — Горловка, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"По оперативной информации, стало известно, что сегодня утром 22 февраля украинские диверсанты на трассе Донецк — Горловка осуществили подрыв минно-взрывного устройства. В результате террористического акта погибли трое гражданских, двигающихся по указанному маршруту на транспортном средстве", — отметил он в заявлении.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
10:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать случившееся.
Накануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир Путин
 
 
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