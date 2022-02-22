10:16 22.02.2022 (обновлено: 13:12 22.02.2022)
Три человека погибли из-за взрыва на трассе Донецк — Горловка
Трое жителей погибли на трассе Донецк — Горловка в ДНР из-за подрыва машины диверсантами
Мина в Петровском районе Донецка
ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Три человека стали жертвами взрыва, организованного украинскими диверсантами на трассе Донецк — Горловка, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"По оперативной информации, стало известно, что сегодня утром 22 февраля украинские диверсанты на трассе Донецк — Горловка осуществили подрыв минно-взрывного устройства. В результате террористического акта погибли трое гражданских, двигающихся по указанному маршруту на транспортном средстве", — отметил он в заявлении.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать случившееся.
Накануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Опубликовано: Екатерина Зайцева