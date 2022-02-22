https://ria.ru/20220222/vystuplenie-1774466274.html

В Кремле не смотрели выступление Байдена по Украине, сообщил Песков

В Кремле не смотрели выступление Байдена по Украине, сообщил Песков - РИА Новости, 22.02.2022

В Кремле не смотрели выступление Байдена по Украине, сообщил Песков

В Кремле не смотрели выступление президента США Джо Байдена по Украине, российский лидер в это время проводит рабочее совещание, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T22:57

2022-02-22T22:57

2022-02-22T23:09

ситуация в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

владимир путин

джо байден

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В Кремле не смотрели выступление президента США Джо Байдена по Украине, российский лидер в это время проводит рабочее совещание, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков."Нет. Не смотрели. У президента идёт рабочее совещание", - сказал Песков.Байден ранее во вторник сообщил о введении первой части экономических санкций против России: они будут распространяться на госдолг, а также два российских финансовых института, в том числе ВЭБ.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220222/sanktsii-1774464816.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774452527.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин, джо байден, дмитрий песков