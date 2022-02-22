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https://ria.ru/20220222/vystuplenie-1774466274.html
В Кремле не смотрели выступление Байдена по Украине, сообщил Песков
В Кремле не смотрели выступление Байдена по Украине, сообщил Песков - РИА Новости, 22.02.2022
В Кремле не смотрели выступление Байдена по Украине, сообщил Песков
В Кремле не смотрели выступление президента США Джо Байдена по Украине, российский лидер в это время проводит рабочее совещание, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T22:57
2022-02-22T23:09
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
владимир путин
джо байден
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В Кремле не смотрели выступление президента США Джо Байдена по Украине, российский лидер в это время проводит рабочее совещание, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков."Нет. Не смотрели. У президента идёт рабочее совещание", - сказал Песков.Байден ранее во вторник сообщил о введении первой части экономических санкций против России: они будут распространяться на госдолг, а также два российских финансовых института, в том числе ВЭБ.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220222/sanktsii-1774464816.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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Ольга Филиппова
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ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин, джо байден, дмитрий песков
22:57 22.02.2022 (обновлено: 23:09 22.02.2022)
 
В Кремле не смотрели выступление Байдена по Украине, сообщил Песков

Пресс-секретарь Песков: в Кремле не смотрели выступление президента США Байдена по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В Кремле не смотрели выступление президента США Джо Байдена по Украине, российский лидер в это время проводит рабочее совещание, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Нет. Не смотрели. У президента идёт рабочее совещание", - сказал Песков.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 22:43В мире
Байден заявил о новых санкциях против России
Байден ранее во вторник сообщил о введении первой части экономических санкций против России: они будут распространяться на госдолг, а также два российских финансовых института, в том числе ВЭБ.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Люди радуются подписанию документов о признании Россией ДНР и ЛНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 21:01
“Мы ждали этого восемь лет”. О чем говорят на улицах Донецка
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Ситуация в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинДжо БайденДмитрий Песков
 
 
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