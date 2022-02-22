22:57 22.02.2022 (обновлено: 23:09 22.02.2022)
В Кремле не смотрели выступление Байдена по Украине, сообщил Песков
Пресс-секретарь Песков: в Кремле не смотрели выступление президента США Байдена по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В Кремле не смотрели выступление президента США Джо Байдена по Украине, российский лидер в это время проводит рабочее совещание, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Нет. Не смотрели. У президента идёт рабочее совещание", - сказал Песков.
Байден ранее во вторник сообщил о введении первой части экономических санкций против России: они будут распространяться на госдолг, а также два российских финансовых института, в том числе ВЭБ.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Ольга Филиппова