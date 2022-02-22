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Правительство направит 3,5 миллиарда рублей на специальные выплаты медикам
Правительство направит 3,5 миллиарда рублей на специальные выплаты медикам - РИА Новости, 22.02.2022
Правительство направит 3,5 миллиарда рублей на специальные выплаты медикам
Правительство РФ направит почти 3,5 миллиарда рублей дополнительно на специальные выплаты медикам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин и поручил... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:51
2022-02-22T13:51
2022-02-22T14:01
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Правительство РФ направит почти 3,5 миллиарда рублей дополнительно на специальные выплаты медикам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин и поручил министерства и ведомствам принять все меры для того, чтобы средства были получены как можно скорее."Правительство дополнительно направит почти 3,5 миллиарда рублей на специальные социальные выплаты медикам, которые работают в военных частях, органах внутренних дел, противопожарной службе и других ведомствах", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.Мишустин отметил, что все они, также как и гражданский медперсонал, находятся сегодня "на передовой борьбы с инфекцией" и зачастую рискуют собственным здоровьем."Прошу руководителей министерств и ведомств принять все необходимые решения, чтобы медики как можно скорее получили положенные средства", - добавил премьер.
https://radiosputnik.ria.ru/20220222/omikron-1774048347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, здоровье - общество, общество, россия, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19
13:51 22.02.2022 (обновлено: 14:01 22.02.2022)
Правительство направит 3,5 миллиарда рублей на специальные выплаты медикам
Правительство направит 3,5 миллиарда рублей на специальные выплаты медикам