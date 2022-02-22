https://ria.ru/20220222/vyplata-1774473844.html
Минтруд уточнил порядок выплаты на детей до трех лет
Минтруд уточнил порядок выплаты на детей до трех лет - РИА Новости, 23.02.2022
Минтруд уточнил порядок выплаты на детей до трех лет
Минтруд РФ подготовил проект приказа, уточняющий порядок назначения выплаты на детей до трех лет в части расчета ее размера по актуальному размеру прожиточного... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-22T20:48
2022-02-22T20:48
2022-02-23T01:00
общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Минтруд РФ подготовил проект приказа, уточняющий порядок назначения выплаты на детей до трех лет в части расчета ее размера по актуальному размеру прожиточного минимума, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.В Минтруде напомнили, что законом о ежемесячных выплатах на первого и второго ребенка предусматривается изменение размера пособия синхронно с размером регионального прожиточного минимума.По действующему законодательству, при увеличении размера прожиточного минимума размер пособия, которое получает семья, увеличивается без дополнительных обращений и заявлений. Для расчета его размера раньше использовался прожиточный минимум за II квартал года, предшествующего году обращения, теперь - актуальный действующий размер прожиточного минимума. Поправки вступили в силу с 1 января 2022 года."Проект приказа, представленный на общественное обсуждение, носит технический характер: документом вносятся симметричные изменения в приказ Минтруда, определяющий порядок назначения выплаты на детей до 3 лет", - говорится в сообщении.Право на выплату имеют граждане РФ, у которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года, а среднедушевой доход на одного члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Выплата назначается сроком на год, размер выплаты составляет один прожиточный минимум для детей в регионе, получать пособие можно до достижения ребенком возраста 3 лет.
https://ria.ru/20210914/vyplaty-1750033031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
20:48 22.02.2022 (обновлено: 01:00 23.02.2022)
Минтруд уточнил порядок выплаты на детей до трех лет
Минтруд подготовил проект приказа, уточняющий порядок выплаты на детей до трех лет
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Минтруд РФ подготовил проект приказа, уточняющий порядок назначения выплаты на детей до трех лет в части расчета ее размера по актуальному размеру прожиточного минимума, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
В Минтруде напомнили, что законом о ежемесячных выплатах на первого и второго ребенка предусматривается изменение размера пособия синхронно с размером регионального прожиточного минимума.
По действующему законодательству, при увеличении размера прожиточного минимума размер пособия, которое получает семья, увеличивается без дополнительных обращений и заявлений. Для расчета его размера раньше использовался прожиточный минимум за II квартал года, предшествующего году обращения, теперь - актуальный действующий размер прожиточного минимума. Поправки вступили в силу с 1 января 2022 года.
"Проект приказа, представленный на общественное обсуждение, носит технический характер: документом вносятся симметричные изменения в приказ Минтруда, определяющий порядок назначения выплаты на детей до 3 лет", - говорится в сообщении.
Право на выплату имеют граждане РФ
, у которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года, а среднедушевой доход на одного члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Выплата назначается сроком на год, размер выплаты составляет один прожиточный минимум для детей в регионе, получать пособие можно до достижения ребенком возраста 3 лет.