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https://ria.ru/20220222/vtorzhenie-1774462881.html
Байден: признав ЛНР и ДНР, Россия начала "вторжение" на Украину
Байден: признав ЛНР и ДНР, Россия начала "вторжение" на Украину - РИА Новости, 22.02.2022
Байден: признав ЛНР и ДНР, Россия начала "вторжение" на Украину
США считают, что Россия своими последними действиями начала вторжение на Украину, заявил в своем обращении президент США Джо Байден. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T22:28
2022-02-22T22:40
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
владимир путин
джо байден
признание днр и лнр в россии
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. США считают, что Россия своими последними действиями начала вторжение на Украину, заявил в своем обращении президент США Джо Байден."Вчера (президент РФ Владимир – ред.) Путин признал два региона Украины в качестве независимых государств", - сказал Байден."По моему мнению, он создает обоснование для захвата большей территории. Если вы слушали его речь вчера, он создает обоснование для того, чтобы пойти намного дальше. Это начало вторжения России на Украину", - сказал Байден.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220222/donbass-1774452527.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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Ольга Филиппова
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, джо байден, признание днр и лнр в россии
22:28 22.02.2022 (обновлено: 22:40 22.02.2022)
 
Байден: признав ЛНР и ДНР, Россия начала "вторжение" на Украину

Президент США Байден заявил, что признав ЛНР и ДНР, Россия начала "вторжение" на Украину

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время специального обращения
Президент США Джо Байден во время специального обращения - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден во время специального обращения
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. США считают, что Россия своими последними действиями начала вторжение на Украину, заявил в своем обращении президент США Джо Байден.
"Вчера (президент РФ Владимир – ред.) Путин признал два региона Украины в качестве независимых государств", - сказал Байден.
Люди радуются подписанию документов о признании Россией ДНР и ЛНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 21:01
“Мы ждали этого восемь лет”. О чем говорят на улицах Донецка
"По моему мнению, он создает обоснование для захвата большей территории. Если вы слушали его речь вчера, он создает обоснование для того, чтобы пойти намного дальше. Это начало вторжения России на Украину", - сказал Байден.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинДжо БайденПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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