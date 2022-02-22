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В США анонсировали заявление Блинкена о запланированной встрече с Лавровым
В США анонсировали заявление Блинкена о запланированной встрече с Лавровым - РИА Новости, 23.02.2022
В США анонсировали заявление Блинкена о запланированной встрече с Лавровым
Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня сделает заявление о встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, запланированной на этой неделе, заявил высокопоставленный... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-22T23:59
2022-02-23T03:16
в мире
сша
россия
сергей лавров
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня сделает заявление о встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, запланированной на этой неделе, заявил высокопоставленный представитель администрации США на брифинге во вторник."Что касается потенциальных переговоров госсекретаря Блинкена и министра иностранных дел Лаврова, вам следует обратиться в госдепартамент. Госсекретарь Блинкен планирует выступить с заявлением, думаю, вы узнаете больше об этом сегодня", - сказал представитель администрации США.Ранее планировалась, что Блинкен проведет переговоры с Лавровым 24 февраля. США заявляли, что встреча состоится, если Россия на предпримет "вторжения на Украину". Однако Вашингтон счел "вторжением" признание Москвой независимости ДНР и ЛНР и начал во вторник введение антироссийских санкций.
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Ольга Филиппова
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в мире, сша, россия, сергей лавров, энтони блинкен
23:59 22.02.2022 (обновлено: 03:16 23.02.2022)
 
В США анонсировали заявление Блинкена о запланированной встрече с Лавровым

В администрации США анонсировали заявление Блинкена о запланированной встрече с Лавровым

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня сделает заявление о встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, запланированной на этой неделе, заявил высокопоставленный представитель администрации США на брифинге во вторник.
"Что касается потенциальных переговоров госсекретаря Блинкена и министра иностранных дел Лаврова, вам следует обратиться в госдепартамент. Госсекретарь Блинкен планирует выступить с заявлением, думаю, вы узнаете больше об этом сегодня", - сказал представитель администрации США.
Ранее планировалась, что Блинкен проведет переговоры с Лавровым 24 февраля. США заявляли, что встреча состоится, если Россия на предпримет "вторжения на Украину". Однако Вашингтон счел "вторжением" признание Москвой независимости ДНР и ЛНР и начал во вторник введение антироссийских санкций.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 23:22
Байден встретился с главой МИД Украины
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреСШАРоссияСергей ЛавровЭнтони Блинкен
 
 
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