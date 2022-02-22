https://ria.ru/20220222/vstrecha-1774484083.html
В США анонсировали заявление Блинкена о запланированной встрече с Лавровым
В США анонсировали заявление Блинкена о запланированной встрече с Лавровым - РИА Новости, 23.02.2022
В США анонсировали заявление Блинкена о запланированной встрече с Лавровым
Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня сделает заявление о встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, запланированной на этой неделе, заявил высокопоставленный... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-22T23:59
2022-02-22T23:59
2022-02-23T03:16
в мире
сша
россия
сергей лавров
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня сделает заявление о встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, запланированной на этой неделе, заявил высокопоставленный представитель администрации США на брифинге во вторник."Что касается потенциальных переговоров госсекретаря Блинкена и министра иностранных дел Лаврова, вам следует обратиться в госдепартамент. Госсекретарь Блинкен планирует выступить с заявлением, думаю, вы узнаете больше об этом сегодня", - сказал представитель администрации США.Ранее планировалась, что Блинкен проведет переговоры с Лавровым 24 февраля. США заявляли, что встреча состоится, если Россия на предпримет "вторжения на Украину". Однако Вашингтон счел "вторжением" признание Москвой независимости ДНР и ЛНР и начал во вторник введение антироссийских санкций.
https://ria.ru/20220222/vstrecha-1774467572.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, россия, сергей лавров, энтони блинкен
23:59 22.02.2022 (обновлено: 03:16 23.02.2022)
В США анонсировали заявление Блинкена о запланированной встрече с Лавровым
В администрации США анонсировали заявление Блинкена о запланированной встрече с Лавровым