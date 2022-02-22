https://ria.ru/20220222/vstrecha-1774484083.html

В США анонсировали заявление Блинкена о запланированной встрече с Лавровым

В США анонсировали заявление Блинкена о запланированной встрече с Лавровым - РИА Новости, 23.02.2022

В США анонсировали заявление Блинкена о запланированной встрече с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня сделает заявление о встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, запланированной на этой неделе, заявил высокопоставленный... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-22T23:59

2022-02-22T23:59

2022-02-23T03:16

в мире

сша

россия

сергей лавров

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня сделает заявление о встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, запланированной на этой неделе, заявил высокопоставленный представитель администрации США на брифинге во вторник."Что касается потенциальных переговоров госсекретаря Блинкена и министра иностранных дел Лаврова, вам следует обратиться в госдепартамент. Госсекретарь Блинкен планирует выступить с заявлением, думаю, вы узнаете больше об этом сегодня", - сказал представитель администрации США.Ранее планировалась, что Блинкен проведет переговоры с Лавровым 24 февраля. США заявляли, что встреча состоится, если Россия на предпримет "вторжения на Украину". Однако Вашингтон счел "вторжением" признание Москвой независимости ДНР и ЛНР и начал во вторник введение антироссийских санкций.

https://ria.ru/20220222/vstrecha-1774467572.html

сша

россия

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, россия, сергей лавров, энтони блинкен