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Байден встретился с главой МИД Украины
Байден встретился с главой МИД Украины - РИА Новости, 22.02.2022
Байден встретился с главой МИД Украины
Президент США Джо Байден встретился с находящимся в Вашингтоне главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщила пресс-служба Белого дома. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T23:22
2022-02-22T23:22
в мире
ситуация в днр и лнр
сша
украина
дмитрий кулеба
джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден встретился с находящимся в Вашингтоне главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщила пресс-служба Белого дома."Президент Байден встретился с министром Кулебой, чтобы подтвердить приверженность США территориальной целостности и суверенитету Украины", - говорится в распространенном сообщении.Там отмечается, что Байден заявил Кулебе о готовности США и союзников ответить на "дальнейшую агрессию РФ". "Он также подтвердил, что США продолжат предоставлять поддержку в сфере безопасности и макроэкономическую помощь Украине", - говорится в сообщении.Байден рассказал Кулебе об объявленных США санкциях против РФ, сообщает Белый дом.
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Ольга Филиппова
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в мире, ситуация в днр и лнр, сша, украина, дмитрий кулеба, джо байден
23:22 22.02.2022
 
Байден встретился с главой МИД Украины

Белый дом: Байден на встрече с Кулебой подтвердил приверженность суверенитету Украины

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден встретился с находящимся в Вашингтоне главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщила пресс-служба Белого дома.
"Президент Байден встретился с министром Кулебой, чтобы подтвердить приверженность США территориальной целостности и суверенитету Украины", - говорится в распространенном сообщении.
Там отмечается, что Байден заявил Кулебе о готовности США и союзников ответить на "дальнейшую агрессию РФ". "Он также подтвердил, что США продолжат предоставлять поддержку в сфере безопасности и макроэкономическую помощь Украине", - говорится в сообщении.
Байден рассказал Кулебе об объявленных США санкциях против РФ, сообщает Белый дом.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРСШАУкраинаДмитрий КулебаДжо Байден
 
 
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