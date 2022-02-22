https://ria.ru/20220222/vstrecha-1774467572.html

Байден встретился с главой МИД Украины

Байден встретился с главой МИД Украины - РИА Новости, 22.02.2022

Байден встретился с главой МИД Украины

Президент США Джо Байден встретился с находящимся в Вашингтоне главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщила пресс-служба Белого дома. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T23:22

2022-02-22T23:22

2022-02-22T23:22

в мире

ситуация в днр и лнр

сша

украина

дмитрий кулеба

джо байден

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден встретился с находящимся в Вашингтоне главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщила пресс-служба Белого дома."Президент Байден встретился с министром Кулебой, чтобы подтвердить приверженность США территориальной целостности и суверенитету Украины", - говорится в распространенном сообщении.Там отмечается, что Байден заявил Кулебе о готовности США и союзников ответить на "дальнейшую агрессию РФ". "Он также подтвердил, что США продолжат предоставлять поддержку в сфере безопасности и макроэкономическую помощь Украине", - говорится в сообщении.Байден рассказал Кулебе об объявленных США санкциях против РФ, сообщает Белый дом.

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сша

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, сша, украина, дмитрий кулеба, джо байден