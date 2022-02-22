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Байден встретился с главой МИД Украины
Байден встретился с главой МИД Украины - РИА Новости, 22.02.2022
Байден встретился с главой МИД Украины
Президент США Джо Байден встретился с находящимся в Вашингтоне главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщила пресс-служба Белого дома. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T23:22
2022-02-22T23:22
2022-02-22T23:22
в мире
ситуация в днр и лнр
сша
украина
дмитрий кулеба
джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден встретился с находящимся в Вашингтоне главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщила пресс-служба Белого дома."Президент Байден встретился с министром Кулебой, чтобы подтвердить приверженность США территориальной целостности и суверенитету Украины", - говорится в распространенном сообщении.Там отмечается, что Байден заявил Кулебе о готовности США и союзников ответить на "дальнейшую агрессию РФ". "Он также подтвердил, что США продолжат предоставлять поддержку в сфере безопасности и макроэкономическую помощь Украине", - говорится в сообщении.Байден рассказал Кулебе об объявленных США санкциях против РФ, сообщает Белый дом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, сша, украина, дмитрий кулеба, джо байден
Байден встретился с главой МИД Украины
Белый дом: Байден на встрече с Кулебой подтвердил приверженность суверенитету Украины