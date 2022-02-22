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Встреча Лаврова с главой МИД Франции не состоится
Встреча Лаврова с главой МИД Франции не состоится - РИА Новости, 23.02.2022
Встреча Лаврова с главой МИД Франции не состоится
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым, намеченная на 25 февраля, не состоится. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-22T20:58
2022-02-23T00:02
в мире
париж
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид франции‎
жан-ив ле дриан
россия
франция
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ПАРИЖ, 22 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым, намеченная на 25 февраля, не состоится.Накануне Ле Дриан сообщил, что предложил Лаврову приехать в Париж 25 февраля для подготовительных консультаций к саммиту России и США.Кроме того, как сообщил в понедельник сам Лавров президенту Владимиру Путину на заседании Совета безопасности России, французские коллеги намекнули, что у них есть понимание, "о чем Вашингтон может с нами говорить".Отказ Ле Дриана от встречи с главой российского МИД произошел на фоне признания Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.
https://ria.ru/20220222/frantsiya-1774282641.html
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в мире, париж, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид франции‎, жан-ив ле дриан, россия, франция
20:58 22.02.2022 (обновлено: 00:02 23.02.2022)
 
Встреча Лаврова с главой МИД Франции не состоится

Глава МИД Франции Ле Дриан заявил, что его встреча с Лавровым 25 февраля не состоится

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел России Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 27 февраля 2018
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел России Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 27 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел России Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 27 февраля 2018
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ПАРИЖ, 22 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым, намеченная на 25 февраля, не состоится.

"Вчера у нас был с Лавровым разговор. Встреча была запланирована на пятницу. <...> Но она не состоится", — сказал глава МИД Франции на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем по итогам внеочередной встречи министров иностранных дел стран ЕС по ситуации на Украине.

Накануне Ле Дриан сообщил, что предложил Лаврову приехать в Париж 25 февраля для подготовительных консультаций к саммиту России и США.
Кроме того, как сообщил в понедельник сам Лавров президенту Владимиру Путину на заседании Совета безопасности России, французские коллеги намекнули, что у них есть понимание, "о чем Вашингтон может с нами говорить".
Отказ Ле Дриана от встречи с главой российского МИД произошел на фоне признания Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 11:40
Россия отказалась от международных обязательств, заявил глава МИД Франции
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреПарижСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД Франции‎Жан-Ив Ле ДрианРоссияФранция
 
 
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