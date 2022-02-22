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Встреча Лаврова с главой МИД Франции не состоится
Глава МИД Франции Ле Дриан заявил, что его встреча с Лавровым 25 февраля не состоится
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел России Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 27 февраля 2018
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел России Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 27 февраля 2018
ПАРИЖ, 22 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым, намеченная на 25 февраля, не состоится.
"Вчера у нас был с Лавровым разговор. Встреча была запланирована на пятницу. <...> Но она не состоится", — сказал глава МИД Франции на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем по итогам внеочередной встречи министров иностранных дел стран ЕС по ситуации на Украине.
Кроме того, как сообщил в понедельник сам Лавров президенту Владимиру Путину на заседании Совета безопасности России, французские коллеги намекнули, что у них есть понимание, "о чем Вашингтон может с нами говорить".
Отказ Ле Дриана от встречи с главой российского МИД произошел на фоне признания Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев