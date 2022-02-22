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Встреча Лаврова с главой МИД Франции не состоится

Встреча Лаврова с главой МИД Франции не состоится - РИА Новости, 23.02.2022

Встреча Лаврова с главой МИД Франции не состоится

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым, намеченная на 25 февраля, не состоится. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-22T20:58

2022-02-22T20:58

2022-02-23T00:02

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сергей лавров

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мид франции‎

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ПАРИЖ, 22 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым, намеченная на 25 февраля, не состоится.Накануне Ле Дриан сообщил, что предложил Лаврову приехать в Париж 25 февраля для подготовительных консультаций к саммиту России и США.Кроме того, как сообщил в понедельник сам Лавров президенту Владимиру Путину на заседании Совета безопасности России, французские коллеги намекнули, что у них есть понимание, "о чем Вашингтон может с нами говорить".Отказ Ле Дриана от встречи с главой российского МИД произошел на фоне признания Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

https://ria.ru/20220222/frantsiya-1774282641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

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