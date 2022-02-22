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Встреча Лаврова и Блинкена по-прежнему планируется, заявила Захарова

Встреча Лаврова и Блинкена по-прежнему планируется, заявила Захарова - РИА Новости, 22.02.2022

Встреча Лаврова и Блинкена по-прежнему планируется, заявила Захарова

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена планируется, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:45

2022-02-22T17:45

2022-02-22T18:12

москва

россия

мария захарова

сергей лавров

энтони блинкен

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена планируется, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Да", - сказала Захарова в эфире телеканала "Дождь"*, отвечая на вопрос, планируется ли встреча глав министерств, добавив, что Москва не слышала каких-либо заявлений с американской стороны об отмене планов."Мы не слышали никаких заявлений с той стороны, которые меняли бы их планы. Мы всегда готовы к переговорному процессу. Вы, наверное, знаете. И в самые сложные, напряженные моменты никогда не отказывались от переговоров", - добавила представитель МИД.Она также отметила, что Москва "не отказывалась ни от каких опций". "Когда есть возможность найти какие-то точки соприкосновения. Поэтому если что-то поменяется, то, наверное, не у нас. Мы, ещё раз говорю, никогда двери не закрываем", - заключила Захарова.Ранее сообщалось, что встреча глав дипломатических ведомств РФ и США запланирована на 24 февраля в Женеве.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20220222/lavrov-1774374791.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, мария захарова, сергей лавров, энтони блинкен, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)