17:45 22.02.2022 (обновлено: 18:12 22.02.2022)
Встреча Лаврова и Блинкена по-прежнему планируется, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова заявила, что встреча Лаврова и Блинкена по-прежнему планируется
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена планируется, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Да", - сказала Захарова в эфире телеканала "Дождь"*, отвечая на вопрос, планируется ли встреча глав министерств, добавив, что Москва не слышала каких-либо заявлений с американской стороны об отмене планов.
"Мы не слышали никаких заявлений с той стороны, которые меняли бы их планы. Мы всегда готовы к переговорному процессу. Вы, наверное, знаете. И в самые сложные, напряженные моменты никогда не отказывались от переговоров", - добавила представитель МИД.
Она также отметила, что Москва "не отказывалась ни от каких опций". "Когда есть возможность найти какие-то точки соприкосновения. Поэтому если что-то поменяется, то, наверное, не у нас. Мы, ещё раз говорю, никогда двери не закрываем", - заключила Захарова.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
Опубликовано: Екатерина Зайцева