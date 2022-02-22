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Встреча Лаврова и Блинкена по-прежнему планируется, заявила Захарова
Встреча Лаврова и Блинкена по-прежнему планируется, заявила Захарова - РИА Новости, 22.02.2022
Встреча Лаврова и Блинкена по-прежнему планируется, заявила Захарова
Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена планируется, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:45
2022-02-22T18:12
москва
россия
мария захарова
сергей лавров
энтони блинкен
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена планируется, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Да", - сказала Захарова в эфире телеканала "Дождь"*, отвечая на вопрос, планируется ли встреча глав министерств, добавив, что Москва не слышала каких-либо заявлений с американской стороны об отмене планов."Мы не слышали никаких заявлений с той стороны, которые меняли бы их планы. Мы всегда готовы к переговорному процессу. Вы, наверное, знаете. И в самые сложные, напряженные моменты никогда не отказывались от переговоров", - добавила представитель МИД.Она также отметила, что Москва "не отказывалась ни от каких опций". "Когда есть возможность найти какие-то точки соприкосновения. Поэтому если что-то поменяется, то, наверное, не у нас. Мы, ещё раз говорю, никогда двери не закрываем", - заключила Захарова.Ранее сообщалось, что встреча глав дипломатических ведомств РФ и США запланирована на 24 февраля в Женеве.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20220222/lavrov-1774374791.html
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москва, россия, мария захарова, сергей лавров, энтони блинкен, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:45 22.02.2022 (обновлено: 18:12 22.02.2022)
 
Встреча Лаврова и Блинкена по-прежнему планируется, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова заявила, что встреча Лаврова и Блинкена по-прежнему планируется

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена планируется, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Да", - сказала Захарова в эфире телеканала "Дождь"*, отвечая на вопрос, планируется ли встреча глав министерств, добавив, что Москва не слышала каких-либо заявлений с американской стороны об отмене планов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 15:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия по-прежнему открыта к диалогу с Западом, заявил Лавров
"Мы не слышали никаких заявлений с той стороны, которые меняли бы их планы. Мы всегда готовы к переговорному процессу. Вы, наверное, знаете. И в самые сложные, напряженные моменты никогда не отказывались от переговоров", - добавила представитель МИД.
Она также отметила, что Москва "не отказывалась ни от каких опций". "Когда есть возможность найти какие-то точки соприкосновения. Поэтому если что-то поменяется, то, наверное, не у нас. Мы, ещё раз говорю, никогда двери не закрываем", - заключила Захарова.
Ранее сообщалось, что встреча глав дипломатических ведомств РФ и США запланирована на 24 февраля в Женеве.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 17:29
Вопрос установления границ ДНР и ЛНР еще будет решаться, заявили в МИД
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 17:15
В Раду внесли проект постановления о прекращении дипотношений с Россией
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
МоскваРоссияМария ЗахароваСергей ЛавровЭнтони БлинкенМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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