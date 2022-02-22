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Белый дом отказался ответить, встретится ли Блинкен с Лавровым

Белый дом отказался ответить, встретится ли Блинкен с Лавровым - РИА Новости, 22.02.2022

Белый дом отказался ответить, встретится ли Блинкен с Лавровым

Белый дом отказался сообщить журналистам, остаются ли в силе планы госсекретаря США Энтони Блинкена провести на текущей неделе встречу с министром иностранных... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T02:26

2022-02-22T02:26

2022-02-22T02:26

в мире

сша

россия

женева (город)

вашингтон

энтони блинкен

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Белый дом отказался сообщить журналистам, остаются ли в силе планы госсекретаря США Энтони Блинкена провести на текущей неделе встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым после решения со стороны России признать независимость ДНР и ЛНР.Как сообщалось ранее, встреча глав дипломатических ведомств РФ и США запланирована на 24 февраля в Женеве.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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сша

россия

женева (город)

вашингтон

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сша, россия, женева (город), вашингтон, энтони блинкен, сергей лавров