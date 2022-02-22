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Белый дом отказался ответить, встретится ли Блинкен с Лавровым
Белый дом отказался ответить, встретится ли Блинкен с Лавровым - РИА Новости, 22.02.2022
Белый дом отказался ответить, встретится ли Блинкен с Лавровым
Белый дом отказался сообщить журналистам, остаются ли в силе планы госсекретаря США Энтони Блинкена провести на текущей неделе встречу с министром иностранных... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T02:26
2022-02-22T02:26
2022-02-22T02:26
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Белый дом отказался сообщить журналистам, остаются ли в силе планы госсекретаря США Энтони Блинкена провести на текущей неделе встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым после решения со стороны России признать независимость ДНР и ЛНР.Как сообщалось ранее, встреча глав дипломатических ведомств РФ и США запланирована на 24 февраля в Женеве.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, женева (город), вашингтон, энтони блинкен, сергей лавров
Белый дом отказался ответить, встретится ли Блинкен с Лавровым
Белый дом отказался ответить, встретится ли Блинкен с Лавровым после признания ДНР и ЛНР