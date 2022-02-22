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Белый дом отказался ответить, встретится ли Блинкен с Лавровым
Белый дом отказался ответить, встретится ли Блинкен с Лавровым - РИА Новости, 22.02.2022
Белый дом отказался ответить, встретится ли Блинкен с Лавровым
Белый дом отказался сообщить журналистам, остаются ли в силе планы госсекретаря США Энтони Блинкена провести на текущей неделе встречу с министром иностранных... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T02:26
2022-02-22T02:26
в мире
сша
россия
женева (город)
вашингтон
энтони блинкен
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Белый дом отказался сообщить журналистам, остаются ли в силе планы госсекретаря США Энтони Блинкена провести на текущей неделе встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым после решения со стороны России признать независимость ДНР и ЛНР.Как сообщалось ранее, встреча глав дипломатических ведомств РФ и США запланирована на 24 февраля в Женеве.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, сша, россия, женева (город), вашингтон, энтони блинкен, сергей лавров
02:26 22.02.2022
 
Белый дом отказался ответить, встретится ли Блинкен с Лавровым

Белый дом отказался ответить, встретится ли Блинкен с Лавровым после признания ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Белый дом отказался сообщить журналистам, остаются ли в силе планы госсекретаря США Энтони Блинкена провести на текущей неделе встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым после решения со стороны России признать независимость ДНР и ЛНР.
"Предлагаю вам обратиться в госдепартамент с данным вопросом. Я думаю, что они готовы предоставить больше информации по данной теме", - заявил в ходе спецбрифинга высокопоставленный представитель американской администрации.
Как сообщалось ранее, встреча глав дипломатических ведомств РФ и США запланирована на 24 февраля в Женеве.
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Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреСШАРоссияЖенева (город)ВашингтонЭнтони БлинкенСергей Лавров
 
 
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