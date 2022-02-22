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Белый дом не стал обещать новую встречу Байдена и Путина
Белый дом не стал обещать новую встречу Байдена и Путина - РИА Новости, 22.02.2022
Белый дом не стал обещать новую встречу Байдена и Путина
США не готовы обещать, что встреча президента Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным состоится в условиях, когда РФ, по мнению Вашингтона,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T02:24
2022-02-22T02:24
в мире
владимир путин
россия
сша
луганская народная республика
донецкая народная республика
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США не готовы обещать, что встреча президента Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным состоится в условиях, когда РФ, по мнению Вашингтона, готовится к военным действиям против Украины, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.Вместе с тем, комментируя возможность проведения новых контактов между Байденом и Путиным, он подчеркнул, что США открыты для такого взаимодействия."Мы открыты для новых контактов с участием двух лидеров, если эти контакты будут иметь благотворное влияние на разрешение украинского кризиса", - уточнил чиновник Белого дома.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
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сша
луганская народная республика
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, россия, сша, луганская народная республика, донецкая народная республика, вашингтон
02:24 22.02.2022
 
Белый дом не стал обещать новую встречу Байдена и Путина

Белый дом не смог обещать новую встречу Байдена и Путина в условиях признания ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США не готовы обещать, что встреча президента Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным состоится в условиях, когда РФ, по мнению Вашингтона, готовится к военным действиям против Украины, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
"Мы не можем обещать встречу в условиях, когда все выглядит так, будто Россия сделает это (совершит вторжение на Украину – ред.)", - сказал чиновник Белого дома в ходе спецбрифинга, комментируя признание Россией ДНР и ЛНР.
Вместе с тем, комментируя возможность проведения новых контактов между Байденом и Путиным, он подчеркнул, что США открыты для такого взаимодействия.
"Мы открыты для новых контактов с участием двух лидеров, если эти контакты будут иметь благотворное влияние на разрешение украинского кризиса", - уточнил чиновник Белого дома.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ПутинРоссияСШАЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВашингтон
 
 
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