Белый дом не стал обещать новую встречу Байдена и Путина
Белый дом не смог обещать новую встречу Байдена и Путина в условиях признания ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США не готовы обещать, что встреча президента Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным состоится в условиях, когда РФ, по мнению Вашингтона, готовится к военным действиям против Украины, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
"Мы не можем обещать встречу в условиях, когда все выглядит так, будто Россия сделает это (совершит вторжение на Украину – ред.)", - сказал чиновник Белого дома в ходе спецбрифинга, комментируя признание Россией ДНР и ЛНР.
Вместе с тем, комментируя возможность проведения новых контактов между Байденом и Путиным, он подчеркнул, что США открыты для такого взаимодействия.
"Мы открыты для новых контактов с участием двух лидеров, если эти контакты будут иметь благотворное влияние на разрешение украинского кризиса", - уточнил чиновник Белого дома.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
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Опубликовано: Никита Стома