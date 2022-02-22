https://ria.ru/20220222/vstrecha-1774216442.html

Белый дом не стал обещать новую встречу Байдена и Путина

Белый дом не стал обещать новую встречу Байдена и Путина - РИА Новости, 22.02.2022

Белый дом не стал обещать новую встречу Байдена и Путина

США не готовы обещать, что встреча президента Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным состоится в условиях, когда РФ, по мнению Вашингтона,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T02:24

2022-02-22T02:24

2022-02-22T02:24

в мире

владимир путин

россия

сша

луганская народная республика

донецкая народная республика

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737266169_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_a42b558dbdce14a363cf0e6b2733dffd.jpg

ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США не готовы обещать, что встреча президента Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным состоится в условиях, когда РФ, по мнению Вашингтона, готовится к военным действиям против Украины, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.Вместе с тем, комментируя возможность проведения новых контактов между Байденом и Путиным, он подчеркнул, что США открыты для такого взаимодействия."Мы открыты для новых контактов с участием двух лидеров, если эти контакты будут иметь благотворное влияние на разрешение украинского кризиса", - уточнил чиновник Белого дома.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

россия

сша

луганская народная республика

донецкая народная республика

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, сша, луганская народная республика, донецкая народная республика, вашингтон