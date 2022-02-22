https://ria.ru/20220222/vs-1774442510.html

Путин ответил на вопрос о возможном использовании ВС за рубежом

Путин ответил на вопрос о возможном использовании ВС за рубежом - РИА Новости, 22.02.2022

Путин ответил на вопрос о возможном использовании ВС за рубежом

В случае необходимости РФ будет исполнять взятые на себя обязательства по оказанию военной помощи ДНР и ЛНР, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T19:37

2022-02-22T19:37

2022-02-22T20:22

политика

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774447491_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e70f226c70044d7a879cd0c7a61264e7.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В случае необходимости РФ будет исполнять взятые на себя обязательства по оказанию военной помощи ДНР и ЛНР, заявил президент России Владимир Путин."Мы же подписали вчера договоры, и в этих договорах и с Донецкой народной республикой, и с Луганской народной республикой есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную помощь. Поскольку там идет конфликт, мы этим решением ясно даем понять, что мы в случае необходимости намерены исполнять взятые на себя обязательства", - сказал Путин на пресс-конференции.Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о возможном использовании Вооруженных сил РФ за рубежом В случае необходимости РФ будет исполнять взятые на себя обязательства по оказанию военной помощи ДНР и ЛНР, заявил президент России Владимир Путин. 2022-02-22T19:37 true PT0M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин, в мире