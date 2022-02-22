https://ria.ru/20220222/voyna-1774450870.html

Басурин заявил, что война в Донбассе продолжается

Басурин заявил, что война в Донбассе продолжается - РИА Новости, 22.02.2022

Басурин заявил, что война в Донбассе продолжается

Война в Донбассе продолжается, она никуда не ушла, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T20:28

2022-02-22T20:28

2022-02-22T20:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

донбасс

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137466/02/1374660243_0:0:2811:1581_1920x0_80_0_0_98d902ce864f48e1f452b37e50a1f82e.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Война в Донбассе продолжается, она никуда не ушла, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Война у нас не прекращается... С момента агрессии последней уже было выпущено более 4 тысяч различных боеприпасов. Взяли и посчитали: в тоннаже это порядка 8 тонн... Поэтому война продолжается. И она никуда не ушла. Мы все-таки с опасением ждем реакцию украинских военных, потому что этот обстрел из "Градов", я так понимаю, что в Украине уже военные сильно не подчиняются политикам, там идет уже своя какая-то игра", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного про большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/pokushenie-1774447341.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, донбасс, украина, эдуард басурин