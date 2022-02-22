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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/voyna-1774450870.html
Басурин заявил, что война в Донбассе продолжается
Басурин заявил, что война в Донбассе продолжается - РИА Новости, 22.02.2022
Басурин заявил, что война в Донбассе продолжается
Война в Донбассе продолжается, она никуда не ушла, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T20:28
2022-02-22T20:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
донбасс
украина
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Война в Донбассе продолжается, она никуда не ушла, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Война у нас не прекращается... С момента агрессии последней уже было выпущено более 4 тысяч различных боеприпасов. Взяли и посчитали: в тоннаже это порядка 8 тонн... Поэтому война продолжается. И она никуда не ушла. Мы все-таки с опасением ждем реакцию украинских военных, потому что этот обстрел из "Градов", я так понимаю, что в Украине уже военные сильно не подчиняются политикам, там идет уже своя какая-то игра", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного про большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/pokushenie-1774447341.html
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Владимир Лаврентьев
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, донбасс, украина, эдуард басурин
20:28 22.02.2022
 
Басурин заявил, что война в Донбассе продолжается

Представитель Народной милиции ДНР Басурин: война в Донбассе продолжается

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЗаместитель командующего корпусом Минобороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин
Заместитель командующего корпусом Минобороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Заместитель командующего корпусом Минобороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Война в Донбассе продолжается, она никуда не ушла, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Война у нас не прекращается... С момента агрессии последней уже было выпущено более 4 тысяч различных боеприпасов. Взяли и посчитали: в тоннаже это порядка 8 тонн... Поэтому война продолжается. И она никуда не ушла. Мы все-таки с опасением ждем реакцию украинских военных, потому что этот обстрел из "Градов", я так понимаю, что в Украине уже военные сильно не подчиняются политикам, там идет уже своя какая-то игра", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 20:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили о попытке покушения на экс-министра обороны республики
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного про большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияДонбассУкраинаЭдуард Басурин
 
 
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