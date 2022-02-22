https://ria.ru/20220222/voyna-1774319226.html

В ВДНХ рассказали, как медаль ВСХВ помогла установить имя солдата

В ВДНХ рассказали, как медаль ВСХВ помогла установить имя солдата - РИА Новости, 22.02.2022

В ВДНХ рассказали, как медаль ВСХВ помогла установить имя солдата

Имя неизвестного солдата из Ставропольского края, погибшего в годы Великой Отечественной войны, помогла установить найденная при нем медаль Всесоюзной... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:22

2022-02-22T13:22

2022-02-22T13:22

поисковое движение россии

ставропольский край

краснодарский край

вднх

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Имя неизвестного солдата из Ставропольского края, погибшего в годы Великой Отечественной войны, помогла установить найденная при нем медаль Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) 1939 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВДНХ."Во время поисковых работ активисты "Поискового движения России" в Ставропольском крае в окрестностях бывшего хутора Нортон Степновского муниципального округа нашли останки без вести пропавшего солдата, погибшего во времена Великой Отечественной войны. При нем была найдена хорошо сохранившаяся малая серебряная медаль Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 года "Передовику социалистического сельского хозяйства", - говорится в сообщении.Поисковики обратились в архивно-библиотечный фонд ВДНХ с просьбой помочь узнать имя владельца медали."Сотрудники ВДНХ смогли установить, кому принадлежала награда. В архиве хранится постановление главного комитета Всесоюзной сельскохозяйственной выставки о награждении малой серебряной медалью передовика, тракториста машинно-тракторной станции Гражданского района Краснодарского края Гамульченко Иосифа Михайловича. Теперь по архивным материалам можно проследить его фронтовую судьбу", - рассказали в пресс-службе ВДНХ.Отмечается, что найти информацию о награждении Иосифа Гамульченко, а также о других участниках выставки разных лет можно на портале архивно-библиотечного фонда ВДНХ. Этот онлайн-ресурс с большой базой оцифрованных наградных документов ВДНХ был запущен в 2020 году.На портале размещена информация о трудовых коллективах и отдельных тружениках сельского хозяйства, механизаторах, промышленниках, авиаконструкторах, атомщиках, покорителях космоса, знаменитых ученых и исследователях, когда-либо награждавшихся на ВДНХ за значимые достижения и передовые разработки.

https://ria.ru/20210419/mogila-1728895524.html

ставропольский край

краснодарский край

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

поисковое движение россии, ставропольский край, краснодарский край, вднх, великая отечественная война (1941-1945)