Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/voyna-1774319226.html
В ВДНХ рассказали, как медаль ВСХВ помогла установить имя солдата
В ВДНХ рассказали, как медаль ВСХВ помогла установить имя солдата - РИА Новости, 22.02.2022
В ВДНХ рассказали, как медаль ВСХВ помогла установить имя солдата
Имя неизвестного солдата из Ставропольского края, погибшего в годы Великой Отечественной войны, помогла установить найденная при нем медаль Всесоюзной... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:22
2022-02-22T13:22
поисковое движение россии
ставропольский край
краснодарский край
вднх
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576632129_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ace057b88e85330f9932a787b0f284c4.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Имя неизвестного солдата из Ставропольского края, погибшего в годы Великой Отечественной войны, помогла установить найденная при нем медаль Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) 1939 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВДНХ."Во время поисковых работ активисты "Поискового движения России" в Ставропольском крае в окрестностях бывшего хутора Нортон Степновского муниципального округа нашли останки без вести пропавшего солдата, погибшего во времена Великой Отечественной войны. При нем была найдена хорошо сохранившаяся малая серебряная медаль Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 года "Передовику социалистического сельского хозяйства", - говорится в сообщении.Поисковики обратились в архивно-библиотечный фонд ВДНХ с просьбой помочь узнать имя владельца медали."Сотрудники ВДНХ смогли установить, кому принадлежала награда. В архиве хранится постановление главного комитета Всесоюзной сельскохозяйственной выставки о награждении малой серебряной медалью передовика, тракториста машинно-тракторной станции Гражданского района Краснодарского края Гамульченко Иосифа Михайловича. Теперь по архивным материалам можно проследить его фронтовую судьбу", - рассказали в пресс-службе ВДНХ.Отмечается, что найти информацию о награждении Иосифа Гамульченко, а также о других участниках выставки разных лет можно на портале архивно-библиотечного фонда ВДНХ. Этот онлайн-ресурс с большой базой оцифрованных наградных документов ВДНХ был запущен в 2020 году.На портале размещена информация о трудовых коллективах и отдельных тружениках сельского хозяйства, механизаторах, промышленниках, авиаконструкторах, атомщиках, покорителях космоса, знаменитых ученых и исследователях, когда-либо награждавшихся на ВДНХ за значимые достижения и передовые разработки.
https://ria.ru/20210419/mogila-1728895524.html
ставропольский край
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576632129_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_673be4b57f33675af38df9a6ecae6d64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
поисковое движение россии, ставропольский край, краснодарский край, вднх, великая отечественная война (1941-1945)
13:22 22.02.2022
 
В ВДНХ рассказали, как медаль ВСХВ помогла установить имя солдата

ВДНХ: медаль ВСХВ 1939 года помогла установить имя неизвестного солдата ВОВ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМемориал памяти павшим в годы Великой Отечественной войны
Мемориал памяти павшим в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Мемориал памяти павшим в годы Великой Отечественной войны
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Имя неизвестного солдата из Ставропольского края, погибшего в годы Великой Отечественной войны, помогла установить найденная при нем медаль Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) 1939 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВДНХ.
"Во время поисковых работ активисты "Поискового движения России" в Ставропольском крае в окрестностях бывшего хутора Нортон Степновского муниципального округа нашли останки без вести пропавшего солдата, погибшего во времена Великой Отечественной войны. При нем была найдена хорошо сохранившаяся малая серебряная медаль Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 года "Передовику социалистического сельского хозяйства", - говорится в сообщении.
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля 2021, 11:19Культура
В Волгограде опровергли сообщения о вскрытии могилы Неизвестного солдата
Поисковики обратились в архивно-библиотечный фонд ВДНХ с просьбой помочь узнать имя владельца медали.
"Сотрудники ВДНХ смогли установить, кому принадлежала награда. В архиве хранится постановление главного комитета Всесоюзной сельскохозяйственной выставки о награждении малой серебряной медалью передовика, тракториста машинно-тракторной станции Гражданского района Краснодарского края Гамульченко Иосифа Михайловича. Теперь по архивным материалам можно проследить его фронтовую судьбу", - рассказали в пресс-службе ВДНХ.
Отмечается, что найти информацию о награждении Иосифа Гамульченко, а также о других участниках выставки разных лет можно на портале архивно-библиотечного фонда ВДНХ. Этот онлайн-ресурс с большой базой оцифрованных наградных документов ВДНХ был запущен в 2020 году.
На портале размещена информация о трудовых коллективах и отдельных тружениках сельского хозяйства, механизаторах, промышленниках, авиаконструкторах, атомщиках, покорителях космоса, знаменитых ученых и исследователях, когда-либо награждавшихся на ВДНХ за значимые достижения и передовые разработки.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Поисковое движение РоссииСтавропольский крайКраснодарский крайВДНХВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала