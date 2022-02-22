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Внесенные в Госдуму договоры с ЛНР и ДНР направили в профильные комитеты
Внесенные в Госдуму договоры с ЛНР и ДНР направили в профильные комитеты - РИА Новости, 22.02.2022
Внесенные в Госдуму договоры с ЛНР и ДНР направили в профильные комитеты
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T01:18
2022-02-22T05:00
в мире
россия
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
снг
вячеслав володин
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками, спикер Госдумы Вячеслав Володин направил документы в профильные комитеты палаты, сообщается на думском сайте."Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в профильные комитеты внесенные президентом в Государственную Думу для ратификации договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой, а также между Российской Федерацией и Луганской народной республикой", - говорится в сообщении.Парламентарий отметил, что договоры направлены в комитет по международным делам и в комитет по делам СНГ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Григорий Ивашкин
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Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР
Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России и заявил, что считает необходимым признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Президент констатировал, что ситуация на Донбассе стала критической, и попросил парламент ратифицировать необходимые документы. Как сообщили в Кремле, Путин уже подписал соответствующие указы, а также договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве.
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в мире, россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, снг, вячеслав володин, признание днр и лнр в россии
01:18 22.02.2022 (обновлено: 05:00 22.02.2022)
 
Внесенные в Госдуму договоры с ЛНР и ДНР направили в профильные комитеты

Володин направил внесенные в Госдуму договоры с ЛНР и ДНР в профильные комитеты

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками, спикер Госдумы Вячеслав Володин направил документы в профильные комитеты палаты, сообщается на думском сайте.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в профильные комитеты внесенные президентом в Государственную Думу для ратификации договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой, а также между Российской Федерацией и Луганской народной республикой", - говорится в сообщении.
Парламентарий отметил, что договоры направлены в комитет по международным делам и в комитет по делам СНГ.
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19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
В миреРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСНГВячеслав ВолодинПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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