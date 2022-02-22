https://ria.ru/20220222/volodin-1774209114.html

Внесенные в Госдуму договоры с ЛНР и ДНР направили в профильные комитеты

Внесенные в Госдуму договоры с ЛНР и ДНР направили в профильные комитеты - РИА Новости, 22.02.2022

Внесенные в Госдуму договоры с ЛНР и ДНР направили в профильные комитеты

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T01:18

2022-02-22T01:18

2022-02-22T05:00

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донецкая народная республика

луганская народная республика

снг

вячеслав володин

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками, спикер Госдумы Вячеслав Володин направил документы в профильные комитеты палаты, сообщается на думском сайте."Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в профильные комитеты внесенные президентом в Государственную Думу для ратификации договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой, а также между Российской Федерацией и Луганской народной республикой", - говорится в сообщении.Парламентарий отметил, что договоры направлены в комитет по международным делам и в комитет по делам СНГ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

россия

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России и заявил, что считает необходимым признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Президент констатировал, что ситуация на Донбассе стала критической, и попросил парламент ратифицировать необходимые документы. Как сообщили в Кремле, Путин уже подписал соответствующие указы, а также договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве. 2022-02-22T01:18 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

в мире, россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, снг, вячеслав володин, признание днр и лнр в россии