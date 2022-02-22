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Не стало звезды передачи "Кабачок "13 стульев"
Умер народный артист России Олег Вавилов - РИА Новости, 22.02.2022
Не стало звезды передачи "Кабачок "13 стульев"
Советский и российский актер театра и кино Олег Вавилов умер на 73-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Театра сатиры. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T20:33
2022-02-22T20:33
2022-02-22T22:52
культура
олег вавилов
россия
гитис
происшествия
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Советский и российский актер театра и кино Олег Вавилов умер на 73-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Театра сатиры.Причина смерти пока неизвестна.Олег Вавилов родился 8 января 1950 года. Окончил ГИТИС в 1971-м. Был удостоен звания народного артиста России. Играл в Театре сатиры с 2004 года, широкую популярность получил благодаря образу пана Збышека в юмористической советской передаче "Кабачок "13 стульев".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег вавилов, россия, гитис, происшествия
20:33 22.02.2022 (обновлено: 22:52 22.02.2022)
Умер народный артист России Олег Вавилов
Народный артист России Вавилов умер в возрасте 72 лет