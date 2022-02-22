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Не стало звезды передачи "Кабачок "13 стульев"

Умер народный артист России Олег Вавилов - РИА Новости, 22.02.2022

Не стало звезды передачи "Кабачок "13 стульев"

Советский и российский актер театра и кино Олег Вавилов умер на 73-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Театра сатиры. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T20:33

2022-02-22T20:33

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культура

олег вавилов

россия

гитис

происшествия

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Советский и российский актер театра и кино Олег Вавилов умер на 73-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Театра сатиры.Причина смерти пока неизвестна.Олег Вавилов родился 8 января 1950 года. Окончил ГИТИС в 1971-м. Был удостоен звания народного артиста России. Играл в Театре сатиры с 2004 года, широкую популярность получил благодаря образу пана Збышека в юмористической советской передаче "Кабачок "13 стульев".

россия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

олег вавилов, россия, гитис, происшествия