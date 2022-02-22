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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220222/vavilov-1774451330.html
Не стало звезды передачи "Кабачок "13 стульев"
Умер народный артист России Олег Вавилов - РИА Новости, 22.02.2022
Не стало звезды передачи "Кабачок "13 стульев"
Советский и российский актер театра и кино Олег Вавилов умер на 73-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Театра сатиры. РИА Новости, 22.02.2022
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культура
олег вавилов
россия
гитис
происшествия
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Советский и российский актер театра и кино Олег Вавилов умер на 73-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Театра сатиры.Причина смерти пока неизвестна.Олег Вавилов родился 8 января 1950 года. Окончил ГИТИС в 1971-м. Был удостоен звания народного артиста России. Играл в Театре сатиры с 2004 года, широкую популярность получил благодаря образу пана Збышека в юмористической советской передаче "Кабачок "13 стульев".
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Кирилл Иванников
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олег вавилов, россия, гитис, происшествия
20:33 22.02.2022 (обновлено: 22:52 22.02.2022)
 
Умер народный артист России Олег Вавилов

Народный артист России Вавилов умер в возрасте 72 лет

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Олег Вавилов в роли Бодаева в сцене из спектакля "Лес" в постановке Антона Яковлева в Театре сатиры в Москве
Актер Олег Вавилов в роли Бодаева в сцене из спектакля Лес в постановке Антона Яковлева в Театре сатиры в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Актер Олег Вавилов в роли Бодаева в сцене из спектакля "Лес" в постановке Антона Яковлева в Театре сатиры в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Советский и российский актер театра и кино Олег Вавилов умер на 73-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Театра сатиры.
Причина смерти пока неизвестна.
Олег Вавилов родился 8 января 1950 года. Окончил ГИТИС в 1971-м. Был удостоен звания народного артиста России. Играл в Театре сатиры с 2004 года, широкую популярность получил благодаря образу пана Збышека в юмористической советской передаче "Кабачок "13 стульев".
Опубликовано: Кирилл Иванников
 
КультураОлег ВавиловРоссияГИТИСПроисшествия
 
 
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