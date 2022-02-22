14:33 22.02.2022 (обновлено: 15:19 22.02.2022)
Необходимо верить в национальную валюту, заявил Володин
Спикер Володин: надо верить в национальную валюту, экономика России развивается
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно верить в российский рубль, экономика России развивается и справляется с вызовами.
"Все это бывает, когда на бирже оценивают риски. Но экономика нашей страны развивается, с вызовами справляется. Поэтому надо верить в свою национальную валюту, во всяком случае, что касается меня, я исхожу всегда из этого. Поэтому надо думать о развитии нашей страны, восстановится тогда рубль, если он падает, и станет укрепляться", - сказал Володин журналистам.
Политик отметил, что те, кто хочет остановить развитие России, должны понимать, что такие шаги против страны только укрепят и сделают ее сильнее.
"Самые тяжёлые времена, которые были, и санкции впервые были объявлены против нашего государства, в 2014, в 2015 годах. Было не просто. Но сейчас мы в этой ситуации живем. Развиваемся, принимаем решения, поэтому говорить о том, что нам тяжелее, чем раньше, наверно, неправильно", - добавил спикер ГД.
Опубликовано: Мадина Моргоева