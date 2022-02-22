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Необходимо верить в национальную валюту, заявил Володин
Необходимо верить в национальную валюту, заявил Володин - РИА Новости, 22.02.2022
Необходимо верить в национальную валюту, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно верить в российский рубль, экономика России развивается и справляется с вызовами. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:33
2022-02-22T15:19
признание днр и лнр в россии
рубль
экономика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно верить в российский рубль, экономика России развивается и справляется с вызовами."Все это бывает, когда на бирже оценивают риски. Но экономика нашей страны развивается, с вызовами справляется. Поэтому надо верить в свою национальную валюту, во всяком случае, что касается меня, я исхожу всегда из этого. Поэтому надо думать о развитии нашей страны, восстановится тогда рубль, если он падает, и станет укрепляться", - сказал Володин журналистам.Политик отметил, что те, кто хочет остановить развитие России, должны понимать, что такие шаги против страны только укрепят и сделают ее сильнее."Самые тяжёлые времена, которые были, и санкции впервые были объявлены против нашего государства, в 2014, в 2015 годах. Было не просто. Но сейчас мы в этой ситуации живем. Развиваемся, принимаем решения, поэтому говорить о том, что нам тяжелее, чем раньше, наверно, неправильно", - добавил спикер ГД.
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Мадина Моргоева
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признание днр и лнр в россии, рубль, экономика
14:33 22.02.2022 (обновлено: 15:19 22.02.2022)
 
Необходимо верить в национальную валюту, заявил Володин

Спикер Володин: надо верить в национальную валюту, экономика России развивается

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно верить в российский рубль, экономика России развивается и справляется с вызовами.
"Все это бывает, когда на бирже оценивают риски. Но экономика нашей страны развивается, с вызовами справляется. Поэтому надо верить в свою национальную валюту, во всяком случае, что касается меня, я исхожу всегда из этого. Поэтому надо думать о развитии нашей страны, восстановится тогда рубль, если он падает, и станет укрепляться", - сказал Володин журналистам.
Политик отметил, что те, кто хочет остановить развитие России, должны понимать, что такие шаги против страны только укрепят и сделают ее сильнее.
"Самые тяжёлые времена, которые были, и санкции впервые были объявлены против нашего государства, в 2014, в 2015 годах. Было не просто. Но сейчас мы в этой ситуации живем. Развиваемся, принимаем решения, поэтому говорить о том, что нам тяжелее, чем раньше, наверно, неправильно", - добавил спикер ГД.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
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