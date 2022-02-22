https://ria.ru/20220222/valyuta-1774347695.html

Необходимо верить в национальную валюту, заявил Володин

Необходимо верить в национальную валюту, заявил Володин - РИА Новости, 22.02.2022

Необходимо верить в национальную валюту, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно верить в российский рубль, экономика России развивается и справляется с вызовами. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:33

2022-02-22T14:33

2022-02-22T15:19

признание днр и лнр в россии

рубль

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно верить в российский рубль, экономика России развивается и справляется с вызовами."Все это бывает, когда на бирже оценивают риски. Но экономика нашей страны развивается, с вызовами справляется. Поэтому надо верить в свою национальную валюту, во всяком случае, что касается меня, я исхожу всегда из этого. Поэтому надо думать о развитии нашей страны, восстановится тогда рубль, если он падает, и станет укрепляться", - сказал Володин журналистам.Политик отметил, что те, кто хочет остановить развитие России, должны понимать, что такие шаги против страны только укрепят и сделают ее сильнее."Самые тяжёлые времена, которые были, и санкции впервые были объявлены против нашего государства, в 2014, в 2015 годах. Было не просто. Но сейчас мы в этой ситуации живем. Развиваемся, принимаем решения, поэтому говорить о том, что нам тяжелее, чем раньше, наверно, неправильно", - добавил спикер ГД.

https://ria.ru/20220222/finansy-1774283072.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

признание днр и лнр в россии, рубль, экономика