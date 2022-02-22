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Финансист назвал уловки банков для вытягивания денег из россиян
Финансист назвал уловки банков для вытягивания денег из россиян - РИА Новости, 22.02.2022
Финансист назвал уловки банков для вытягивания денег из россиян
Наиболее типичный продукт, который банки навязывают клиентам — это страховка и дополнительные карты, рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T02:20
2022-02-22T02:20
2022-02-22T02:20
общество
россия
банки
банковские карты
страхование
кредит
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Наиболее типичный продукт, который банки навязывают клиентам — это страховка и дополнительные карты, рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела аналитических исследований “Высшей школы управления финансами” Михаил Коган.С одной стороны, страховка является сайд-продажей для банков, потому что они получают процент за каждый проданный полис. С другой стороны, задача кредитной организации — обезопасить себя от неплатежей клиента, поэтому оформление полиса ему выгодно.Однако иногда “предложение” страховки сводится к банальному отказу в кредите из-за нежелания клиента оформлять полис, подчеркивает эксперт.Помимо этого, страхование может быть уже прописано в кредитном договоре против желания клиента, поэтому договор стоит внимательно изучить. Важно помнить, что в течение 14 дней после покупки полиса от него можно отказаться.
https://ria.ru/20220209/stavka-1771794589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, банки, банковские карты, страхование, кредит
Финансист назвал уловки банков для вытягивания денег из россиян
Аналитик Коган: банки часто навязывают клиентам страховку и дополнительные карты