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Финансист назвал уловки банков для вытягивания денег из россиян
Финансист назвал уловки банков для вытягивания денег из россиян - РИА Новости, 22.02.2022
Финансист назвал уловки банков для вытягивания денег из россиян
Наиболее типичный продукт, который банки навязывают клиентам — это страховка и дополнительные карты, рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T02:20
2022-02-22T02:20
общество
россия
банки
банковские карты
страхование
кредит
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Наиболее типичный продукт, который банки навязывают клиентам — это страховка и дополнительные карты, рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела аналитических исследований “Высшей школы управления финансами” Михаил Коган.С одной стороны, страховка является сайд-продажей для банков, потому что они получают процент за каждый проданный полис. С другой стороны, задача кредитной организации — обезопасить себя от неплатежей клиента, поэтому оформление полиса ему выгодно.Однако иногда “предложение” страховки сводится к банальному отказу в кредите из-за нежелания клиента оформлять полис, подчеркивает эксперт.Помимо этого, страхование может быть уже прописано в кредитном договоре против желания клиента, поэтому договор стоит внимательно изучить. Важно помнить, что в течение 14 дней после покупки полиса от него можно отказаться.
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Григорий Ивашкин
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общество, россия, банки, банковские карты, страхование, кредит
02:20 22.02.2022
 
Финансист назвал уловки банков для вытягивания денег из россиян

Аналитик Коган: банки часто навязывают клиентам страховку и дополнительные карты

© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Наиболее типичный продукт, который банки навязывают клиентам — это страховка и дополнительные карты, рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела аналитических исследований “Высшей школы управления финансами” Михаил Коган.
С одной стороны, страховка является сайд-продажей для банков, потому что они получают процент за каждый проданный полис. С другой стороны, задача кредитной организации — обезопасить себя от неплатежей клиента, поэтому оформление полиса ему выгодно.
Однако иногда “предложение” страховки сводится к банальному отказу в кредите из-за нежелания клиента оформлять полис, подчеркивает эксперт.
Помимо этого, страхование может быть уже прописано в кредитном договоре против желания клиента, поэтому договор стоит внимательно изучить. Важно помнить, что в течение 14 дней после покупки полиса от него можно отказаться.
Посетители в отделении банка - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
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Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
ОбществоРоссияБанкиБанковские картыСтрахованиеКредит
 
 
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