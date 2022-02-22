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Путин призвал Украину самостоятельно отказаться от вступления в НАТО
Путин призвал Украину самостоятельно отказаться от вступления в НАТО - РИА Новости, 22.02.2022
Путин призвал Украину самостоятельно отказаться от вступления в НАТО
Самым лучшим решением было бы, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались бы нейтралитета, заявил президент России... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T19:39
2022-02-22T19:39
2022-02-22T21:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
нато
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Самым лучшим решением было бы, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались бы нейтралитета, заявил президент России Владимир Путин."Самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли, что называется лица, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО, по сути придерживались нейтралитета", - сказал Путин журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, нато
19:39 22.02.2022 (обновлено: 21:20 22.02.2022)
Путин призвал Украину самостоятельно отказаться от вступления в НАТО
Путин назвал отказ Киева от вступления в НАТО лучшим решением для Украины