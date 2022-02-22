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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/ukraina-1774442810.html
Путин призвал Украину самостоятельно отказаться от вступления в НАТО
Путин призвал Украину самостоятельно отказаться от вступления в НАТО - РИА Новости, 22.02.2022
Путин призвал Украину самостоятельно отказаться от вступления в НАТО
Самым лучшим решением было бы, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались бы нейтралитета, заявил президент России... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T19:39
2022-02-22T21:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
нато
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Самым лучшим решением было бы, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались бы нейтралитета, заявил президент России Владимир Путин."Самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли, что называется лица, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО, по сути придерживались нейтралитета", - сказал Путин журналистам.
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Александра Покровская
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в мире, владимир путин, россия, украина, нато
19:39 22.02.2022 (обновлено: 21:20 22.02.2022)
 
Путин призвал Украину самостоятельно отказаться от вступления в НАТО

Путин назвал отказ Киева от вступления в НАТО лучшим решением для Украины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Самым лучшим решением было бы, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались бы нейтралитета, заявил президент России Владимир Путин.
"Самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли, что называется лица, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО, по сути придерживались нейтралитета", - сказал Путин журналистам.
Опубликовано: Александра Покровская
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаНАТО
 
 
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