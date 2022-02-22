https://ria.ru/20220222/ukraina-1774442810.html

Путин призвал Украину самостоятельно отказаться от вступления в НАТО

Путин призвал Украину самостоятельно отказаться от вступления в НАТО - РИА Новости, 22.02.2022

Путин призвал Украину самостоятельно отказаться от вступления в НАТО

Самым лучшим решением было бы, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались бы нейтралитета, заявил президент России... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T19:39

2022-02-22T19:39

2022-02-22T21:20

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Самым лучшим решением было бы, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались бы нейтралитета, заявил президент России Владимир Путин."Самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли, что называется лица, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО, по сути придерживались нейтралитета", - сказал Путин журналистам.

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украина

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, владимир путин, россия, украина, нато