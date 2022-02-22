https://ria.ru/20220222/ukraina-1774419764.html

Глава МИД Украины призвал предоставить Киеву членство в ЕС

Глава МИД Украины призвал предоставить Киеву членство в ЕС - РИА Новости, 22.02.2022

Глава МИД Украины призвал предоставить Киеву членство в ЕС

Пришло время предоставить Украине членство в ЕС, заявил во вторник глава МИД страны Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T18:12

2022-02-22T18:12

2022-02-22T18:33

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украина

европа

санкции в отношении россии

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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Пришло время предоставить Украине членство в ЕС, заявил во вторник глава МИД страны Дмитрий Кулеба."Я призвал ЕС безотлагательно отбросить все колебания, все сдержанности, скептицизм, существующие в некоторых европейских столицах, и предоставить Украине обещание будущего членства в ЕС. Это время пришло. На фоне того, что происходит, абсолютно очевидно, что самое лучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа - это в буквальном смысле забрать Украину себе", - заявил Кулеба на брифинге.

https://ria.ru/20220222/ukraina-1774420858.html

украина

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, европа, санкции в отношении россии