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Глава МИД Украины призвал предоставить Киеву членство в ЕС
Глава МИД Украины призвал предоставить Киеву членство в ЕС - РИА Новости, 22.02.2022
Глава МИД Украины призвал предоставить Киеву членство в ЕС
Пришло время предоставить Украине членство в ЕС, заявил во вторник глава МИД страны Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T18:12
2022-02-22T18:33
в мире
украина
европа
санкции в отношении россии
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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Пришло время предоставить Украине членство в ЕС, заявил во вторник глава МИД страны Дмитрий Кулеба."Я призвал ЕС безотлагательно отбросить все колебания, все сдержанности, скептицизм, существующие в некоторых европейских столицах, и предоставить Украине обещание будущего членства в ЕС. Это время пришло. На фоне того, что происходит, абсолютно очевидно, что самое лучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа - это в буквальном смысле забрать Украину себе", - заявил Кулеба на брифинге.
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Дарья Буймова
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в мире, украина, европа, санкции в отношении россии
18:12 22.02.2022 (обновлено: 18:33 22.02.2022)
 
Глава МИД Украины призвал предоставить Киеву членство в ЕС

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что пришло время предоставить Киеву членство в ЕС

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Пришло время предоставить Украине членство в ЕС, заявил во вторник глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
"Я призвал ЕС безотлагательно отбросить все колебания, все сдержанности, скептицизм, существующие в некоторых европейских столицах, и предоставить Украине обещание будущего членства в ЕС. Это время пришло. На фоне того, что происходит, абсолютно очевидно, что самое лучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа - это в буквальном смысле забрать Украину себе", - заявил Кулеба на брифинге.
Министерство иностранных дел Украины - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 18:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины поблагодарил партнеров за санкции против России
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреУкраинаЕвропаСанкции в отношении России
 
 
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