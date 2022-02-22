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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/ukraina-1774386993.html
Хабек назвал защиту суверенитета Украины задачей немецкой политики
Хабек назвал защиту суверенитета Украины задачей немецкой политики - РИА Новости, 22.02.2022
Хабек назвал защиту суверенитета Украины задачей немецкой политики
Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвал защиту суверенитета и территориальной целостности Украины задачей немецкой политики. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:28
2022-02-22T16:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
германия
украина
донбасс
признание днр и лнр в россии
роберт хабек
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БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвал защиту суверенитета и территориальной целостности Украины задачей немецкой политики.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР."Признанием народных республик Донецка и Луганска путинская Россия совершила тяжелое нарушение международного права. Без какой-либо видимой причины и заведомо и стратегически холодно спланировано. Это не останется без реакции. Мы настроены на это. Ответом будут экономические санкции, согласованные с Европой, другими партнерами и США", - заявил Хабек на пресс-конференции во вторник.По его словам, "обеспечение и защита суверенитета и территориальной целостности Украины остаются и после вчерашнего дня задачей немецкой политики и будет ею оставаться". "Непоколебимость, с которой мы стоим на стороне Украины, не должна ставиться под вопрос и сомнение", - заявил Хабек.Путин в обращении к россиянам по ситуации в Донбассе также заявил, что о нежелании выполнять Минские соглашения заявляет правящая в Киеве верхушка, которая не заинтересована в мирном решении проблемы Донбасса. Он также отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться". А по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, германия, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, роберт хабек
16:28 22.02.2022 (обновлено: 16:29 22.02.2022)
 
Хабек назвал защиту суверенитета Украины задачей немецкой политики

Вице-канцлер Германии Хабек назвал защиту суверенитета Украины задачей немецкой политики

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвал защиту суверенитета и территориальной целостности Украины задачей немецкой политики.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
14:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад не сможет принять признание Россией ДНР и ЛНР, заявил Шольц
"Признанием народных республик Донецка и Луганска путинская Россия совершила тяжелое нарушение международного права. Без какой-либо видимой причины и заведомо и стратегически холодно спланировано. Это не останется без реакции. Мы настроены на это. Ответом будут экономические санкции, согласованные с Европой, другими партнерами и США", - заявил Хабек на пресс-конференции во вторник.
По его словам, "обеспечение и защита суверенитета и территориальной целостности Украины остаются и после вчерашнего дня задачей немецкой политики и будет ею оставаться". "Непоколебимость, с которой мы стоим на стороне Украины, не должна ставиться под вопрос и сомнение", - заявил Хабек.
Путин в обращении к россиянам по ситуации в Донбассе также заявил, что о нежелании выполнять Минские соглашения заявляет правящая в Киеве верхушка, которая не заинтересована в мирном решении проблемы Донбасса. Он также отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики и Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
08:00
Россия не сосредотачивается — Россия возвращается
Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться". А по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГерманияУкраинаДонбассПризнание ДНР и ЛНР в РоссииРоберт Хабек
 
 
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