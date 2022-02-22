https://ria.ru/20220222/ukraina-1774386993.html

Хабек назвал защиту суверенитета Украины задачей немецкой политики

Хабек назвал защиту суверенитета Украины задачей немецкой политики - РИА Новости, 22.02.2022

Хабек назвал защиту суверенитета Украины задачей немецкой политики

Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвал защиту суверенитета и территориальной целостности Украины задачей немецкой политики. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T16:28

2022-02-22T16:28

2022-02-22T16:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

германия

украина

донбасс

признание днр и лнр в россии

роберт хабек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772759856_0:17:3074:1746_1920x0_80_0_0_5c9a2ab97c2551acc37512068b887f67.jpg

БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвал защиту суверенитета и территориальной целостности Украины задачей немецкой политики.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР."Признанием народных республик Донецка и Луганска путинская Россия совершила тяжелое нарушение международного права. Без какой-либо видимой причины и заведомо и стратегически холодно спланировано. Это не останется без реакции. Мы настроены на это. Ответом будут экономические санкции, согласованные с Европой, другими партнерами и США", - заявил Хабек на пресс-конференции во вторник.По его словам, "обеспечение и защита суверенитета и территориальной целостности Украины остаются и после вчерашнего дня задачей немецкой политики и будет ею оставаться". "Непоколебимость, с которой мы стоим на стороне Украины, не должна ставиться под вопрос и сомнение", - заявил Хабек.Путин в обращении к россиянам по ситуации в Донбассе также заявил, что о нежелании выполнять Минские соглашения заявляет правящая в Киеве верхушка, которая не заинтересована в мирном решении проблемы Донбасса. Он также отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться". А по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/priznanie-1774344274.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

германия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, роберт хабек