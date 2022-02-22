16:28 22.02.2022 (обновлено: 16:29 22.02.2022)
Хабек назвал защиту суверенитета Украины задачей немецкой политики
Вице-канцлер Германии Хабек назвал защиту суверенитета Украины задачей немецкой политики
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвал защиту суверенитета и территориальной целостности Украины задачей немецкой политики.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
"Признанием народных республик Донецка и Луганска путинская Россия совершила тяжелое нарушение международного права. Без какой-либо видимой причины и заведомо и стратегически холодно спланировано. Это не останется без реакции. Мы настроены на это. Ответом будут экономические санкции, согласованные с Европой, другими партнерами и США", - заявил Хабек на пресс-конференции во вторник.
По его словам, "обеспечение и защита суверенитета и территориальной целостности Украины остаются и после вчерашнего дня задачей немецкой политики и будет ею оставаться". "Непоколебимость, с которой мы стоим на стороне Украины, не должна ставиться под вопрос и сомнение", - заявил Хабек.
Путин в обращении к россиянам по ситуации в Донбассе также заявил, что о нежелании выполнять Минские соглашения заявляет правящая в Киеве верхушка, которая не заинтересована в мирном решении проблемы Донбасса. Он также отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.
Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться". А по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.
Опубликовано: Ольга Фомченкова