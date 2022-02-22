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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/ukraina-1774381381.html
Рада призвала Россию отозвать признание ЛНР и ДНР
Рада призвала Россию отозвать признание ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022
Рада призвала Россию отозвать признание ЛНР и ДНР
Верховная рада Украины приняла во вторник заявление с призывом к РФ отозвать признание ДНР и ЛНР и пригрозила санкциями, включая заморозку "Северного потока 2"... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:11
2022-02-22T16:16
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
обострение ситуации в днр и лнр
денис пушилин
владимир зеленский
владимир путин
донецкая народная республика
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КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла во вторник заявление с призывом к РФ отозвать признание ДНР и ЛНР и пригрозила санкциями, включая заморозку "Северного потока 2" и отключение от SWIFT, постановление поддержали 336 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.В принятом документе парламент Украины призывает РФ отменить признание ЛНР и ДНР, а другие государства - не признавать их. Кроме того, Рада призвала международных партнеров ввести дополнительные санкции против РФ и ее руководства, включая заморозку "Северного потока 2" и отключение от SWIFT."Верховная рада призывает ввести дополнительные жесткие секторальные, финансовые и персональные санкции против Российской Федерации и ее руководства с целью приостановки ее вооруженной агрессии против Украины и предотвращения дальнейшей эскалации ситуации в Европе, включая заморозку запуска "Северного потока 2", отключение Российской Федерации от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей (SWIFT) и запрет экспорта в Российскую Федерацию высоких технологий, в частности, касающихся российского военно-промышленного комплекса и энергетического сектора", - говорится в заявлении Рады.Депутаты также призвали правительства и парламенты иностранных государств содействовать укреплению обороноспособности Украины и ускорить предоставление комплексной, в том числе оборонной помощи, направленной на усиление способности украинского государства реагировать на обострение ситуации с безопасностью со стороны Российской Федерации, а также поддерживать экономику Украины и ее финансовую стабильность.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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Дарья Буймова
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, денис пушилин, владимир зеленский, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, верховная рада украины, северный поток — 2
16:11 22.02.2022 (обновлено: 16:16 22.02.2022)
 
Рада призвала Россию отозвать признание ЛНР и ДНР

Верховная Рада призвала Россию отозвать признание ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВ Верховной Раде
В Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла во вторник заявление с призывом к РФ отозвать признание ДНР и ЛНР и пригрозила санкциями, включая заморозку "Северного потока 2" и отключение от SWIFT, постановление поддержали 336 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.
В принятом документе парламент Украины призывает РФ отменить признание ЛНР и ДНР, а другие государства - не признавать их. Кроме того, Рада призвала международных партнеров ввести дополнительные санкции против РФ и ее руководства, включая заморозку "Северного потока 2" и отключение от SWIFT.
Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
15:57
В МИД Белоруссии прокомментировали признание ДНР и ЛНР
"Верховная рада призывает ввести дополнительные жесткие секторальные, финансовые и персональные санкции против Российской Федерации и ее руководства с целью приостановки ее вооруженной агрессии против Украины и предотвращения дальнейшей эскалации ситуации в Европе, включая заморозку запуска "Северного потока 2", отключение Российской Федерации от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей (SWIFT) и запрет экспорта в Российскую Федерацию высоких технологий, в частности, касающихся российского военно-промышленного комплекса и энергетического сектора", - говорится в заявлении Рады.
Депутаты также призвали правительства и парламенты иностранных государств содействовать укреплению обороноспособности Украины и ускорить предоставление комплексной, в том числе оборонной помощи, направленной на усиление способности украинского государства реагировать на обострение ситуации с безопасностью со стороны Российской Федерации, а также поддерживать экономику Украины и ее финансовую стабильность.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаДенис ПушилинВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВерховная Рада УкраиныСеверный поток — 2
 
 
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