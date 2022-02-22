https://ria.ru/20220222/ukraina-1774381381.html

Рада призвала Россию отозвать признание ЛНР и ДНР

Рада призвала Россию отозвать признание ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022

Рада призвала Россию отозвать признание ЛНР и ДНР

Верховная рада Украины приняла во вторник заявление с призывом к РФ отозвать признание ДНР и ЛНР и пригрозила санкциями, включая заморозку "Северного потока 2"... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T16:11

2022-02-22T16:11

2022-02-22T16:16

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

обострение ситуации в днр и лнр

денис пушилин

владимир зеленский

владимир путин

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599152180_30:461:2852:2048_1920x0_80_0_0_b0ca5b224a3c9b133f9f5671422115bb.jpg

КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла во вторник заявление с призывом к РФ отозвать признание ДНР и ЛНР и пригрозила санкциями, включая заморозку "Северного потока 2" и отключение от SWIFT, постановление поддержали 336 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.В принятом документе парламент Украины призывает РФ отменить признание ЛНР и ДНР, а другие государства - не признавать их. Кроме того, Рада призвала международных партнеров ввести дополнительные санкции против РФ и ее руководства, включая заморозку "Северного потока 2" и отключение от SWIFT."Верховная рада призывает ввести дополнительные жесткие секторальные, финансовые и персональные санкции против Российской Федерации и ее руководства с целью приостановки ее вооруженной агрессии против Украины и предотвращения дальнейшей эскалации ситуации в Европе, включая заморозку запуска "Северного потока 2", отключение Российской Федерации от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей (SWIFT) и запрет экспорта в Российскую Федерацию высоких технологий, в частности, касающихся российского военно-промышленного комплекса и энергетического сектора", - говорится в заявлении Рады.Депутаты также призвали правительства и парламенты иностранных государств содействовать укреплению обороноспособности Украины и ускорить предоставление комплексной, в том числе оборонной помощи, направленной на усиление способности украинского государства реагировать на обострение ситуации с безопасностью со стороны Российской Федерации, а также поддерживать экономику Украины и ее финансовую стабильность.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/priznanie-1774374700.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, денис пушилин, владимир зеленский, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, верховная рада украины, северный поток — 2