https://ria.ru/20220222/ukraina-1774349451.html

Минские соглашения не действуют по вине Киева, заявил замглавы МИД Руденко

Минские соглашения не действуют по вине Киева, заявил замглавы МИД Руденко - РИА Новости, 22.02.2022

Минские соглашения не действуют по вине Киева, заявил замглавы МИД Руденко

Россия считает, что минские соглашения не действуют по вине Киева, последние действия властей Украины показали, что они готовятся к силовому захвату Донбасса,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:37

2022-02-22T14:37

2022-02-22T14:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

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россия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия считает, что минские соглашения не действуют по вине Киева, последние действия властей Украины показали, что они готовятся к силовому захвату Донбасса, поэтому Москва решила, что время минских договорённостей прошло, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы считаем, что Киев своими действиями их (минские соглашения - ред.) растоптал, поэтому они не действуют, к сожалению. Это был не наш выбор, мы в течение восьми долгих лет пытались всячески спасти эти соглашения, несмотря на то, что это было очень непросто. К сожалению, нам не удалось", - сказал Руденко журналистам."Последние события показали, что дело идёт к обострению. Фактически, планируется третья попытка силового захвата Донбасса. Вы видите, что происходило - и с обстрелами, и с эвакуацией. Мы посчитали, что время минских соглашений прошло", - добавил он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, ростовская область, киев, россия, признание днр и лнр в россии