Минские соглашения не действуют по вине Киева, заявил замглавы МИД Руденко
Замглавы МИД Руденко: Киев своими действиями растоптал Минские соглашения
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия считает, что минские соглашения не действуют по вине Киева, последние действия властей Украины показали, что они готовятся к силовому захвату Донбасса, поэтому Москва решила, что время минских договорённостей прошло, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Мы считаем, что Киев своими действиями их (минские соглашения - ред.) растоптал, поэтому они не действуют, к сожалению. Это был не наш выбор, мы в течение восьми долгих лет пытались всячески спасти эти соглашения, несмотря на то, что это было очень непросто. К сожалению, нам не удалось", - сказал Руденко журналистам.
"Последние события показали, что дело идёт к обострению. Фактически, планируется третья попытка силового захвата Донбасса. Вы видите, что происходило - и с обстрелами, и с эвакуацией. Мы посчитали, что время минских соглашений прошло", - добавил он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Дарья Буймова