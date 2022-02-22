Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/ukraina-1774349451.html
Минские соглашения не действуют по вине Киева, заявил замглавы МИД Руденко
Минские соглашения не действуют по вине Киева, заявил замглавы МИД Руденко - РИА Новости, 22.02.2022
Минские соглашения не действуют по вине Киева, заявил замглавы МИД Руденко
Россия считает, что минские соглашения не действуют по вине Киева, последние действия властей Украины показали, что они готовятся к силовому захвату Донбасса,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:37
2022-02-22T14:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
ростовская область
киев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764922805_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_32f13fea814ba1182072d5fa8b216cce.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия считает, что минские соглашения не действуют по вине Киева, последние действия властей Украины показали, что они готовятся к силовому захвату Донбасса, поэтому Москва решила, что время минских договорённостей прошло, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы считаем, что Киев своими действиями их (минские соглашения - ред.) растоптал, поэтому они не действуют, к сожалению. Это был не наш выбор, мы в течение восьми долгих лет пытались всячески спасти эти соглашения, несмотря на то, что это было очень непросто. К сожалению, нам не удалось", - сказал Руденко журналистам."Последние события показали, что дело идёт к обострению. Фактически, планируется третья попытка силового захвата Донбасса. Вы видите, что происходило - и с обстрелами, и с эвакуацией. Мы посчитали, что время минских соглашений прошло", - добавил он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/mid-1774333252.html
ростовская область
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764922805_405:0:3134:2047_1920x0_80_0_0_f1ddc901b9b99d72b222e58419b51e35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, ростовская область, киев, россия, признание днр и лнр в россии
14:37 22.02.2022
 
Минские соглашения не действуют по вине Киева, заявил замглавы МИД Руденко

Замглавы МИД Руденко: Киев своими действиями растоптал Минские соглашения

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия считает, что минские соглашения не действуют по вине Киева, последние действия властей Украины показали, что они готовятся к силовому захвату Донбасса, поэтому Москва решила, что время минских договорённостей прошло, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Мы считаем, что Киев своими действиями их (минские соглашения - ред.) растоптал, поэтому они не действуют, к сожалению. Это был не наш выбор, мы в течение восьми долгих лет пытались всячески спасти эти соглашения, несмотря на то, что это было очень непросто. К сожалению, нам не удалось", - сказал Руденко журналистам.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Дополняется
Время Минских соглашений прошло после активизации Киева, заявили в МИД
"Последние события показали, что дело идёт к обострению. Фактически, планируется третья попытка силового захвата Донбасса. Вы видите, что происходило - и с обстрелами, и с эвакуацией. Мы посчитали, что время минских соглашений прошло", - добавил он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРостовская областьКиевРоссияПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала