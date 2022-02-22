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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/ukraina-1774346095.html
Временного поверенного по делам Украины в России отозвали в Киев
Временного поверенного по делам Украины в России отозвали в Киев - РИА Новости, 22.02.2022
Временного поверенного по делам Украины в России отозвали в Киев
Временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило отозвали в Киев для консультаций из-за решения Москвы о признании Луганской и Донецкой народных... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:27
2022-02-22T14:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
владимир путин
россия
луганская народная республика
мид украины
донбасс
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КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило отозвали в Киев для консультаций из-за решения Москвы о признании Луганской и Донецкой народных республик, заявило во вторник министерство иностранных дел Украины."Министерство иностранных дел Украины сообщает, что в связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений о признании "независимости" созданных ею квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины – так называемых "Луганской Народной Республики" и "Донецкой Народной Республики", временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило был вызван в Украину для проведения консультаций", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220222/zelenskiy-1774316216.html
россия
луганская народная республика
донбасс
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в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, россия, луганская народная республика, мид украины, донбасс
14:27 22.02.2022 (обновлено: 14:41 22.02.2022)
 
Временного поверенного по делам Украины в России отозвали в Киев

Временного поверенного по делам Украины в России отозвали в Киев для консультаций

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило отозвали в Киев для консультаций из-за решения Москвы о признании Луганской и Донецкой народных республик, заявило во вторник министерство иностранных дел Украины.
"Министерство иностранных дел Украины сообщает, что в связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений о признании "независимости" созданных ею квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины – так называемых "Луганской Народной Республики" и "Донецкой Народной Республики", временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило был вызван в Украину для проведения консультаций", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
13:11В мире
Зеленский не исключил разрыва дипломатических отношений с Россией
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаМИД УкраиныДонбасс
 
 
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