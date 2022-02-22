https://ria.ru/20220222/ukraina-1774346095.html
Временного поверенного по делам Украины в России отозвали в Киев
Временного поверенного по делам Украины в России отозвали в Киев - РИА Новости, 22.02.2022
Временного поверенного по делам Украины в России отозвали в Киев
Временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило отозвали в Киев для консультаций из-за решения Москвы о признании Луганской и Донецкой народных... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:27
2022-02-22T14:27
2022-02-22T14:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
владимир путин
россия
луганская народная республика
мид украины
донбасс
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КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило отозвали в Киев для консультаций из-за решения Москвы о признании Луганской и Донецкой народных республик, заявило во вторник министерство иностранных дел Украины."Министерство иностранных дел Украины сообщает, что в связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений о признании "независимости" созданных ею квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины – так называемых "Луганской Народной Республики" и "Донецкой Народной Республики", временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило был вызван в Украину для проведения консультаций", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220222/zelenskiy-1774316216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, россия, луганская народная республика, мид украины, донбасс
14:27 22.02.2022 (обновлено: 14:41 22.02.2022)
Временного поверенного по делам Украины в России отозвали в Киев
Временного поверенного по делам Украины в России отозвали в Киев для консультаций