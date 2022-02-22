https://ria.ru/20220222/ukraina-1774317949.html

Валенса призвал не дать Украине выйти из Будапештского меморандума

Валенса призвал не дать Украине выйти из Будапештского меморандума - РИА Новости, 22.02.2022

Валенса призвал не дать Украине выйти из Будапештского меморандума

Запад не должен позволить Украине отойти от выполнения Будапештского меморандума, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:15

2022-02-22T13:15

2022-02-22T13:15

в мире

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лех валенса

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ситуация в днр и лнр

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ВАРШАВА, 22 фев – РИА Новости. Запад не должен позволить Украине отойти от выполнения Будапештского меморандума, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии в области мира Лех Валенса.Выступая в ходе Мюнхенской конференции, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".Комментируя слова Зеленского, Валенса оценил, что это "неразумно"."Она (Украина – ред.) не может выйти, не должна выйти, мы не должны позволить выход (из Будапештского меморандума)", - сказал собеседник агентства.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. В 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

https://ria.ru/20220221/ukraina-1774080953.html

https://ria.ru/20220221/zelenskiy-1773979011.html

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Екатерина Зайцева

в мире, польша, лех валенса, россия, киев, владимир зеленский, украина, ситуация в днр и лнр